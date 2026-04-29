استعدادًا لـ الأهلي .. معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران
واشنطن بوست: حاملة الطائرات جيرالد فورد تغادر الشرق الأوسط في الأيام المقبلة
4 أعمال تعادل قيام الليل في الأجر.. اغتنمها يوميا لتحصل على ثواب عظيم
من شبرا إلى ميامي.. بسمة وهبة تحكي ذكريات لا تُنسى: «يوم الجمعة ده كنت بحبه»|فيديو
وكيل «اقتصادية النواب»: قرارات الحكومة بشأن ترشيد الكهرباء كانت «احترازية» لمواجهة تداعيات الحرب
الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار
بحكم قضائي.. موعد عودة هيفاء وهبي للغناء في مصر
وجع قلب.. وفاة طبيب بعد نجله بـ11 يوما في حريق بكفر الشيخ| القصة الكاملة
«الإسكان الاجتماعي»: نموذج جديد لشراكة القطاع الخاص بعد 4 سنوات من التفاوض
بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر
انسحاب الصحفيين والمصورين من عزاء والد طليقة أمير عيد بعد تصرف غير لائق منه
فيضان جديد.. عباس شراقي يحذّر من خطر حقيقي على السودان بسبب السد الإثيوبي|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مؤسس بيت فاطم.. من "تعالي نغير العالم" إلى الحبس بتهمة هتك عرض 4 فتيات.. القصة الكاملة

حبس مؤسس «بيت فاطم» 4 أيام بتهم هتك عرض 4 فتيات
حبس مؤسس «بيت فاطم» 4 أيام بتهم هتك عرض 4 فتيات
عبد الفتاح تركي

شهدت الساحة القضائية تطورًا جديدًا في قضية أثارت اهتمام الرأي العام، حيث أمرت النيابة العامة، الأربعاء، بحبس مؤسس كيان «بيت فاطم» لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامه بهتك عرض 4 فتيات، في وقائع كشفت عنها التحقيقات خلال الفترة الممتدة من عام 2022 وحتى 2025.

تفاصيل قرار الحبس والتحقيقات الأولية

جاء قرار الحبس عقب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة والشهادات التي دعمت الاتهامات الموجهة إليه، حيث أكدت التحقيقات استغلاله مقر مؤسسة أهلية غير مرخصة بمنطقة جاردن سيتى لارتكاب تلك الوقائع.

وأوضحت النيابة أن القرار استند إلى اعترافات جزئية أدلى بها المتهم أثناء التحقيق، بالإضافة إلى نتائج فحص الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، والتي دعمت ما ورد في أقوال المجني عليهن.

واقرأ أيضًا: 

كلبش - ارشيفية

أدلة تقنية وتحريات تدعم الاتهامات

كشفت التحقيقات أن تحريات وحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر أيدت صحة روايات الفتيات، مؤكدة وجود نمط متكرر من الاستغلال. كما أظهرت الأدلة التقنية المستخرجة من الأجهزة المضبوطة ارتباط المتهم بالوقائع محل التحقيق، ما عزز موقف النيابة في اتخاذ قرار الحبس الاحتياطي.

شهادات المجني عليهن تكشف أسلوب الاستدراج

استمعت النيابة إلى أقوال 4 فتيات، أكدن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم النفسي نتيجة تعرضهن لعنف أسرى وضغوط اجتماعية.

وبحسب التحقيقات، استغل المتهم حالتهن النفسية وضعفهن، محولًا طلبهن للعلاج والدعم إلى وسيلة لارتكاب جرائمه.

وتضمنت الشهادات تفاصيل متقاربة تشير إلى أسلوب متكرر في استهداف الضحايا واستغلال احتياجاتهن.

نشاط غير مرخص ووقائع ممتدة لسنوات

أظهرت التحقيقات أن بعض الوقائع تمت داخل مقر غير مرخص تابع للمؤسسة في منطقة جاردن سيتى، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة نشاط هذا الكيان. كما تبين أن الجرائم لم تكن حديثة العهد، إذ امتدت، وفق ما ورد في التحقيقات، لسنوات طويلة من 2017 وحتى 2025، ما يشير إلى استمرارية النشاط الإجرامي خلال تلك الفترة.

شهادة عامل تكشف تفاصيل جديدة

أدلى أحد العاملين بشهادة مهمة في القضية، حيث أكد تعمد المتهم صرف الموظفين مبكرًا أو تأخير حضورهم، بما يتيح له الانفراد بالضحايا داخل مقر المؤسسة. وتُعد هذه الشهادة عنصرًا مهمًا في توضيح كيفية ارتكاب الوقائع بعيدًا عن أعين الآخرين، وتعزيز ما ورد في أقوال المجني عليهن.

اعترافات جزئية ومواجهة بالأدلة

أقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب بعض الوقائع المنسوبة إليه، إلا أن النيابة تواصل مواجهته بباقي الأدلة، خاصة التقنية منها، في إطار استكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات القضية. وتشير المعطيات الحالية إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مع احتمال ظهور تفاصيل إضافية خلال الفترة المقبلة.

إجراءات قانونية لحماية الضحايا وسرية التحقيقات

حرصت النيابة العامة على تطبيق المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، لضمان السرية الكاملة لبيانات المجني عليهن، ومنع تداول أي معلومات قد تكشف هوياتهن. كما وجهت تحذيرًا قانونيًا صارمًا لكل من ينشر أو يروج بيانات تمس خصوصية الضحايا، في إطار الحفاظ على حقوقهن وسلامتهن النفسية والاجتماعية.

تكليفات أمنية لاستكمال التحريات

شمل قرار النيابة تكليف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول نشاط المؤسسة غير المرخصة، للكشف عن أي وقائع أخرى محتملة أو أطراف قد تكون متورطة في القضية. ويأتي ذلك في إطار توسيع نطاق التحقيقات والتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين أو مخالفات إضافية مرتبطة بهذا الكيان.

كلبش

خلفية القضية وتأثيرها المجتمعي

تعكس هذه القضية خطورة استغلال بعض الأفراد لاحتياجات الدعم النفسي، خاصة في ظل غياب الرقابة على بعض الكيانات غير المرخصة. كما تبرز أهمية التحقق من الجهات التي تقدم خدمات نفسية أو اجتماعية، لضمان سلامة المترددين عليها، خصوصًا الفئات الأكثر عرضة للضغوط والعنف الأسري.

في المجمل، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية وسط اهتمام واسع من الرأي العام، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان العدالة وحماية حقوق الضحايا، في ظل ما كشفته التحقيقات من تفاصيل دقيقة حول أسلوب ارتكاب الوقائع واستغلال الضحايا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

صورة أرشيفية

الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

ترشيحاتنا

بوتين وترامب

‏الكرملين: بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب بشأن إيران

ملجأ تشيرنوبيل

بسبب خطر التسرب.. 100 مليون دولار من الولايات المتحدة لإصلاح ملجأ تشيرنوبيل

فرنسا

فرنسا ترحب بتكليف علي الزبيدي تشكيل الحكومة العراقية وتؤكد دعمها للاستقرار والإصلاح

بالصور

بـ3 بيضات.. طريقة تحضير كيك الروانى

بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى
بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى
بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى

معرض بكين.. كشف النقاب عن جيلي جالاكسي شينغياو 6 الجديدة في الصين

جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6

تبدأ من 800 ألف.. تعرف على أحدث سيارات بالسوق المصري

احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري

لأطفالك..طريقة تحضير أيس كريم اللوتس

طريقة التحضير لعمل ايس كريم اللوتس
طريقة التحضير لعمل ايس كريم اللوتس
طريقة التحضير لعمل ايس كريم اللوتس

فيديو

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد