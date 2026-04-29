مؤسس بيت فاطم.. من "تعالي نغير العالم" إلى الحبس بتهمة هتك عرض 4 فتيات.. القصة الكاملة

شهدت الساحة القضائية تطورًا جديدًا في قضية أثارت اهتمام الرأي العام، حيث أمرت النيابة العامة، الأربعاء، بحبس مؤسس كيان «بيت فاطم» لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامه بهتك عرض 4 فتيات، في وقائع كشفت عنها التحقيقات خلال الفترة الممتدة من عام 2022 وحتى 2025.

تفاصيل قرار الحبس والتحقيقات الأولية

جاء قرار الحبس عقب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة والشهادات التي دعمت الاتهامات الموجهة إليه، حيث أكدت التحقيقات استغلاله مقر مؤسسة أهلية غير مرخصة بمنطقة جاردن سيتى لارتكاب تلك الوقائع.

وأوضحت النيابة أن القرار استند إلى اعترافات جزئية أدلى بها المتهم أثناء التحقيق، بالإضافة إلى نتائج فحص الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، والتي دعمت ما ورد في أقوال المجني عليهن.

أدلة تقنية وتحريات تدعم الاتهامات

كشفت التحقيقات أن تحريات وحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر أيدت صحة روايات الفتيات، مؤكدة وجود نمط متكرر من الاستغلال. كما أظهرت الأدلة التقنية المستخرجة من الأجهزة المضبوطة ارتباط المتهم بالوقائع محل التحقيق، ما عزز موقف النيابة في اتخاذ قرار الحبس الاحتياطي.

شهادات المجني عليهن تكشف أسلوب الاستدراج

استمعت النيابة إلى أقوال 4 فتيات، أكدن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم النفسي نتيجة تعرضهن لعنف أسرى وضغوط اجتماعية.

وبحسب التحقيقات، استغل المتهم حالتهن النفسية وضعفهن، محولًا طلبهن للعلاج والدعم إلى وسيلة لارتكاب جرائمه.

وتضمنت الشهادات تفاصيل متقاربة تشير إلى أسلوب متكرر في استهداف الضحايا واستغلال احتياجاتهن.

نشاط غير مرخص ووقائع ممتدة لسنوات

أظهرت التحقيقات أن بعض الوقائع تمت داخل مقر غير مرخص تابع للمؤسسة في منطقة جاردن سيتى، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة نشاط هذا الكيان. كما تبين أن الجرائم لم تكن حديثة العهد، إذ امتدت، وفق ما ورد في التحقيقات، لسنوات طويلة من 2017 وحتى 2025، ما يشير إلى استمرارية النشاط الإجرامي خلال تلك الفترة.

شهادة عامل تكشف تفاصيل جديدة

أدلى أحد العاملين بشهادة مهمة في القضية، حيث أكد تعمد المتهم صرف الموظفين مبكرًا أو تأخير حضورهم، بما يتيح له الانفراد بالضحايا داخل مقر المؤسسة. وتُعد هذه الشهادة عنصرًا مهمًا في توضيح كيفية ارتكاب الوقائع بعيدًا عن أعين الآخرين، وتعزيز ما ورد في أقوال المجني عليهن.

اعترافات جزئية ومواجهة بالأدلة

أقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب بعض الوقائع المنسوبة إليه، إلا أن النيابة تواصل مواجهته بباقي الأدلة، خاصة التقنية منها، في إطار استكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات القضية. وتشير المعطيات الحالية إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مع احتمال ظهور تفاصيل إضافية خلال الفترة المقبلة.

إجراءات قانونية لحماية الضحايا وسرية التحقيقات

حرصت النيابة العامة على تطبيق المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، لضمان السرية الكاملة لبيانات المجني عليهن، ومنع تداول أي معلومات قد تكشف هوياتهن. كما وجهت تحذيرًا قانونيًا صارمًا لكل من ينشر أو يروج بيانات تمس خصوصية الضحايا، في إطار الحفاظ على حقوقهن وسلامتهن النفسية والاجتماعية.

تكليفات أمنية لاستكمال التحريات

شمل قرار النيابة تكليف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول نشاط المؤسسة غير المرخصة، للكشف عن أي وقائع أخرى محتملة أو أطراف قد تكون متورطة في القضية. ويأتي ذلك في إطار توسيع نطاق التحقيقات والتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين أو مخالفات إضافية مرتبطة بهذا الكيان.

خلفية القضية وتأثيرها المجتمعي

تعكس هذه القضية خطورة استغلال بعض الأفراد لاحتياجات الدعم النفسي، خاصة في ظل غياب الرقابة على بعض الكيانات غير المرخصة. كما تبرز أهمية التحقق من الجهات التي تقدم خدمات نفسية أو اجتماعية، لضمان سلامة المترددين عليها، خصوصًا الفئات الأكثر عرضة للضغوط والعنف الأسري.

في المجمل، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية وسط اهتمام واسع من الرأي العام، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان العدالة وحماية حقوق الضحايا، في ظل ما كشفته التحقيقات من تفاصيل دقيقة حول أسلوب ارتكاب الوقائع واستغلال الضحايا.