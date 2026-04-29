من شبرا إلى ميامي.. بسمة وهبة تحكي ذكريات لا تُنسى: «يوم الجمعة ده كنت بحبه»|فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة إنّ يوم الجمعة يحمل لديها ذكريات خاصة جدًا مرتبطة بأسرتها وطفولتها، قائلة: «يوم الجمعة ده كنت بحبه أوي، عشان كنا بنركب العربية دي في شبرا ونروح، ودي صورة العيلة زي ما شوفتوا».

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أن تلك اللحظات العائلية ما زالت محفورة في ذاكرتها بشكل عميق لا يُنسى، وترتبط بذكريات مليئة بالمحبة والدفء الأسري.

وتحدثت عن استقلالها سيارة «نيسان» قديمة، وهي نفس السيارة التي ظهرت بها في اليوم السابق أثناء تعرضها لحادث سير، مؤكدة أن هذه السيارة تمثل جزءًا من ذكرياتها العائلية وليست مجرد وسيلة انتقال، قائلة: «كنا بنروح نصيف في ميامي من صيف لصيف، وأفتخر برضه إن إحنا كنا بنروح نصيف في ميامي».

واستطردت في سرد ذكرياتها، مشيرة إلى أن رحلات العائلة كانت مليئة بالتفاصيل الجميلة، حيث كانت والدتها تُعد لهم الطعام والعصائر أثناء السفر، قائلة: «ماما كانت بتعملنا ساندوتشات وطريق السفر والعصير وكل حاجة حلوة في العربية اللي مش عجباكم».

وأكدت بسمة وهبة أن علاقتها بوالدها وذكرياتها معه داخل هذه السيارة لا تُقدَّر بثمن، وأنها ما زالت ترى في تلك اللحظات حياة كاملة مليئة بالحب والبساطة.