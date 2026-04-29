بسمة وهبة: “المصريون من أحلى شعوب العالم.. وأنا بكنّ لكل اللي وقفوا جنبي بالفضل”

قالت الإعلامية بسمة وهبة إنها استرجعت موقفًا تعرضت له على متن طائرة عندما سمعت سيدة غير مصرية تتحدث عنها بشكل سلبي وتنتقد المصريين.

وأضافت “وهبة” خلال برنامجها 90 دقيقة، “افتكرت موقف حصل قريب، واحدة على الطيارة كانت بتشتم المصريين، وقالت لي إنتي كنتي ولا حاجة وجوزك فلان اللي عملك…”.

وتابعت الإعلامية موضحة: “مش عيب أقول إن وقتها ما كانش ده مستوايا، وفي ناس وقفت جنبي وساعدتني، لكن الزوج الحقيقي لازم يكون سند لزوجته ويقويها”.

وأكدت: “المصريين من أحلى شعوب العالم ويتشالوا على الراس، وأنا بكنّ لكل من وقف جنبي وخلى بسمة اللي قدامكم دلوقتي”.