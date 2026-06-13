غدا.. مؤتمر صحفي لحسام حسن للحديث عن مواجهة مصر وبلجيكا بالمونديال

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يعقد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا في تمام الثالثة والنصف عصر غدٍ الأحد، بتوقيت سياتل في أمريكا؛ للحديث عن مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويؤدي منتخب مصر مرانه الختامي في تمام العاشرة صباح الأحد، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ويجري ثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني، لقاءات مع وسائل الإعلام، في المران الختامي استعدادا لمواجهة بلجيكا، المقررة إقامتها مساء الاثنين المقبل.

وتقرر أن يجري اللقاءات كل من: محمود تريزيجيه ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وفقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتواجد منتخب مصر في المونديال بالمجموعة السابعة مع كل من بلجيكا ونيوزيلندا وايران.