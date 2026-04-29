الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وجع قلب.. وفاة طبيب بعد نجله بـ11 يوما في حريق بكفر الشيخ| القصة الكاملة

عزاء د.محمد البنا ضحية حريق شقته في كفر الشيخ
محمود زيدان

خيمت الأحزان أرجاء محافظة كفر الشيخ، خاصة قرية أبو أحمد التابعة لمركز كفر الشيخ مسقط رأس الدكتور محمد البنا، استشاري النساء والتوليد، الذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بحروق شديدة، وجرى تشييع جنازته اليوم، وسط أجواء يسودها الصدمة والفجيعة.

ووقعت وفاة الدكتور محمد البنا كالصاعقة المدوية على أسرته وأصدقائه وأهالي مسقط رأسه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بأحد مستشفيات القاهرة، أثناء رحلة علاجه وذلك عقب إصابته جراء اندلاع حريق بشقته السكنية منذ 11 يومًا، وراح نجله الشاب محمود، الطالب بكلية الطب ضحية هذا الحادث المفجع والمؤلمة.

بكلمات مؤثرة الابن ينعى والده 

وكتب الدكتور أحمد البنا، إخصائي جراحة المخ والأعصاب، نجل الدكتور محمد البنا، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالي عميد عائلات البنا أبويا د.محمد علي البنا، استشاري النساء والتوليد والله يا أبي إني على فراقك لمحزون.. الدفنة والعزاء الأربعاء بعد صلاة الظهر بعزبة أبو حمد بعد قريه أريمون. 

وشيع أهالي أبو حمد، والآلاف من أهالي كفر الشيخ، في موكب جنائزي مهيب اليوم جنازة الدكتور محمد البنا، وسط انهيار أسرته وأصدقائه وأحبابه، مشيرين إلى أن الراحل كان يحظى بدماثة الخلق والأدب الجم والمواقف الإنسانية النبيلة مع كل من تعامل معه.

وقال الدكتور محمود طلحة، استشاري جراحة العظام، وكيل وزارة الصحة الأسبق بمحافظة البحيرة، وصديق الطبيب الراحل: “أحبائي.. البقاء والدوام لله.. اليوم مش عادي هو يوم من أصعب الأيام.. يوم فقدان أحد رجال الشهامة والرجولة  والمروءة.. يوم فقدان صاحب الابتسامة مهما كانت الصعوبات.. يوم فقدان رجل كان سندًا بعد الله لمن يلجأ إليه أو حتى يعرف أن أحد الزملاء في ابتلاء أو ضيق.

وأضاف: "مهما كتبت لن أستطع وصف صفاتك الجميلة يا دكتور محمد.. د. محمد البنا الأخ والصديق والزميل وكل حاجة حلوة في العلاقات.. د. محمد البنا الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة يا رب العالمين”.



