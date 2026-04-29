الكل حزين.. أسرة طبيب كفر الشيخ المتوفى في حريق شقته تستقبل المعزين| شاهد

سادت حالة من الحزن الشديد والصدمة المفجعة أرجاء قرية أبو حمد بمحافظة كفر الشيخ، وذلك حزنًا على وفاة الدكتور محمد البنا، استشاري النساء والتوليد، وذلك بعد نحو 10 أيام من رحيل نجله في حادث حريق شقتهم السكنية.

واستقبلت أسرة الدكتور محمد البنا، ضحية حريق شقته السكنية بمدينة كفر الشيخ المعزين والأهالي داخل سرادق العزاء الذي أقيم في مسقط رأسه بقرية أبو حمد، وسط أجواء يسودها الحزن الشديد الذي خيم أرجاء العزاء.

وقال الدكتور محمود طلحة، استشاري جراحة العظام، وصديق الطبيب الراحل: “أحبائي.. البقاء والدوام لله.. اليوم مش عادي هو يوم من أصعب الأيام.. يوم فقدان أحد رجال الشهامة والرجولة والمروءة.. يوم فقدان صاحب الابتسامة مهما كانت الصعوبات.. يوم فقدان رجل كان سندًا بعد الله لمن يلجأ إليه أو حتى يعرف أن أحد الزملاء في ابتلاء أو ضيق.. مهما كتبت لن أستطع وصف صفاتك الجميلة يا دكتور محمد..د. محمد البنا الأخ والصديق والزميل وكل حاجة حلوة في العلاقات.. د.محمد البنا الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة يا رب العالمين”.