قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قبل عرضه على البرلمان
الحمصاني: مشروع قانون الأسرة الجديد خطوة تشريعية شاملة لمواكبة تحديات العصر
حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين
العوضي ومي عمر بصورة جديدة من كواليس فيلم شمشون ودليلة.. شاهد
مع اقتراب انتهاء هدنة إسرائيل ولبنان.. سي إن إن: نتنياهو يخطط لزيارة واشنطن
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله
جامعة الأزهر: 17 ألف مستفيد من مبادرة دكان الفرحة.. صور
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة
حقيقة وصول خسائر السياحة في مصر إلى 600 مليون دولار يوميًا
وزيرة الداخلية البريطانية: ليس لدينا أدلة بشأن وجود صلة بين منفذ عملية الطعن وإيران
ألمانيا توافق على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 11.6 مليار يورو العام المقبل
وزير العدل: قانون الأسرة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين
محمد إبراهيم

في لحظات صامتة لا يسمع فيها سوى وقع الفقد، تقف الأوطان مهيبة أمام وجوه أبنائها الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني، ومن بين هؤلاء الأبطال يبرز اسم الشهيد العقيد أركان حرب عاصم محمد عصام الدين، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي ارتقى في السادس من نوفمبر عام 2022، أثناء تنفيذ عملية تمشيط لمحيط منطقة جلبانة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء.

دورات داخلية وخارجية

حصل الشهيد على العديد من الدورات التدريبية، داخليا وخارجيا، من بينها تدريبات متقدمة مع فرق أمريكية، مثل فريق "السيل تيم"، ودورات القفز الحر، كما التحق بعدد من الدورات العسكرية الرفيعة في كلية القادة والأركان، والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، ما أسهم في صقل خبراته القيادية والميدانية.

قيادة الكتيبة 103 صاعقة

تولى العقيد أركان حرب عاصم محمد عصام الدين قيادة الكتيبة 103 صاعقة عقب استشهاد العقيد أركان حرب أحمد منسي، الذي كان قد تسلم القيادة بدوره بعد استشهاد العقيد أركان حرب رامي حسنين، وقد عرفت الكتيبة باسم “كتيبة الشهداء"، لما قدمته من تضحيات جسام وبطولات خالدة في مواجهة الإرهاب بشمال سيناء.

قائد بدرجة إنسان

اتسم الشهيد بتواضعه الجم، وكان محبوبا بين قادته وضباطه وجنوده، ونال إشادات عديدة من قيادات القوات المسلحة، تقديرا لما حققه من نجاحات في مواجهة العناصر الإرهابية والتكفيرية، وفي الأيام الأخيرة قبل استشهاده، نجح بالتعاون مع رجاله في القضاء على 13 عنصرا إرهابيا في عملية واحدة، في دليل واضح على كفاءته وشجاعته.

استشهاد البطل

استشهد العقيد أركان حرب عاصم محمد عصام الدين، برفقة عدد من الأبطال، أثناء مطاردة عناصر إرهابية في إحدى مناطق مدينة بئر العبد، وخلال العملية، تربص أحد العناصر داخل منطقة كثيفة الأشجار، فباغت الشهيد واستهدفه، إلا أن زملائه تمكنوا من القضاء على هذه العناصر  الإرهابية والتكفيرية.

تكريم الشهيد

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اسم الشهيد في الندوة التثقيفية السابعة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وتسلمت التكريم أسرته، زوجته الدكتورة أميرة عمرو محمد رضا، ووالدته وفاء خليل حسن، ووالده محمد عصام الدين، وابنته يمنى، كما أطلق اسم الشهيد على إحدى مدارس محافظة الجيزة، تخليدا لذكراه.

يبقى الشهيد شاهدا على زمن أنجب أبطالا، ويظل اسمه منقوشا في ذاكرة الوطن، كأحد الذين كتبوا بدمائهم قصة بقاء وطن.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

القوات المسلحة المتحدث العسكري حكاية بطل شمال سيناء سيناء العقيد عاصم محمد عصام الدين عاصم محمد عصام الدين

