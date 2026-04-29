العميد أكرم سريوي: الدبلوماسية لم تجلب أي شيء للبنان

قال العميد أكرم سريوي خبير عسكري، إنّ ما يجري في جنوب لبنان يعكس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية منذ عام 1948، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات لم تتوقف يوماً، بل تصاعدت لتشمل استهداف المدنيين وتدمير القرى وتهجير السكان.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الوضع في الجنوب اللبناني يشهد معاناة إنسانية متفاقمة، حيث تتعرض المنازل للتدمير والقرى للإزالة من الخريطة، ما أدى إلى تشريد السكان في الشوارع والخيام، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي وصفها بالممنهجة ضد المدنيين والبنية التحتية.

وتابع، أن بعض الخطابات الإعلامية تنساق خلف السردية الإسرائيلية من خلال تحميل المسؤولية لحزب الله والدعوة إلى التخلي عن خيار المقاومة، في حين أن الدبلوماسية، لم تحقق أي شيء للعرب أو اللبنانيين على مدار السنوات الماضية.

وأكد أكرم سريوي أن إسرائيل لا تؤمن بالمفاوضات أو الحلول الدبلوماسية، بل تسعى إلى فرض واقع استيطاني واستعماري وهيمنة شاملة على دول وشعوب المنطقة.

ولفت إلى أن كل أشكال المقاومة يتم وصفها بالإرهاب، بينما يتم تجاهل جرائم الحرب الإسرائيلية الموثقة وفق اتفاقات لاهاي وبروتوكولات جنيف، وسط غياب فعلي لتطبيق القانون الدولي الإنساني.