سارة محجوب تطرح أولى أغانيها أسامحك ليه

طرحت روتانا أولى أغانى المطربة سارة محجوب التي تحمل إسم أسامحك ليه من كلمات زيزو العقرب وألحان مصطفى وفقي وتوزيع نابلسي واشراف عام سعيد امام .



وتقول كلمات الأغنية : مشيت نسيت مات الكلام رجوع ده ايه اللي بتحكي فيه، أنا اشتريت نفسي وسلام وهتعب ليه برود ردود في كتير حاجات أنا استحملت معاك، كتير أنت مريض بحب ذات فراقك خير وأسامحك ليه ما شوفتش خير طب أنسى إزاي أذتني كتير، راجع عشمان يتمنى رجوع ده كان زمان دلوقتي غير تعيد نزيد ليه في اللى فات، ده كل شيء قسمة ونصيب بلاش تقول لي ذكريات، ما لكش حبيب نسيت قسيت عليك وقلبي عمره تاني ما يرضى بيك، بالسلامة يمشي اللي يمشي مش واقفة عليك .



وأعربت المطربة سارة محجوب عن سعادتها الكبيرة بتعاونها الأول مع روتانا للصوتيات والمرئيات، من خلال أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان أسامحك ليه، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرتها الفنية.

وقالت سارة محجوب إن العمل مع روتانا يعد نقلة نوعية لها، خاصة في ظل المكانة الكبيرة التي تحظى بها الشركة في صناعة الموسيقى العربية، مشيرة إلى أنها لمست دعماً واسعاً واهتماماً كبيراً منذ بداية التحضير للأغنية، موجهة الشكر لسعيد إمام على دعمه لها خلال تلك الفترة.



وأضافت أنها سعيدة بردود الفعل الأولية التي تلقتها حول العمل، معبرة عن امتنانها لكل من ساهم في خروج الأغنية بهذا الشكل، ومؤكدة حرصها على تقديم محتوى فني مميز يلامس مشاعر الجمهور.