وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني بإستخدام الذخيرة الحية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من قادة القوات المسلحة والدارسين بالكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين وطلبة الجامعات المصرية.

قائد الجيش الثالث الميداني

وألقى اللواء أ.ح أحمد مهدى سرحان قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أكد خلالها أن رجال الجيش الثالث الميداني يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وملخص الأعمال السابقة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الإحتياطات.

كما تم دفع العناصر المدرعة والميكانيكية لاختراق الدفاعات المعادية والإشتباك معها وتدميرها بمعاونة الهيلوكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدي لهجمات العدو المضادة، كما قامت عناصر القوات الخاصة من المظلات والصاعقة بتنفيذ أعمال الإبرار والإغارة لتدمير الأهداف المكتشفة.

وفى ختام المرحلة نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهود التى يبذلها رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها.

وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة تعمل بكل جهد للحفاظ على ما تمتلكه من نظم قتالية وأسلحة ومعدات، مشيراً إلى حرصها الدائم على بناء المقاتل الشامل الواعي وتدريبه وفقا لأرقى أساليب التدريب الحديثة.

وشدد وزير الدفاع أن القوات المسلحة بما تملكه من إمكانات وقدرات بمختلف تخصصاتها قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته فى ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات وتحديات.

وأشاد وزير الدفاع بالجاهزية والإستعداد القتالى العالى للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عالية، كما أكد على أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع يبعث برسالة طمأنة للشعب المصرى العظيم على قواته المسلحة وإستعدادها القتالى الدائم لحماية الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

فى سياق متصل شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع التى تضمنت تنفيذ أعمال القتال لإقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو بمعاونة القوات الجوية التى نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم.

وناقش رئيس الأركان عدداً من القادة والضباط بالمشروع فى أسلوب تخطيط وإدارة المهام وكيفية التعامل مع المواقف التكتيكية الطارئة التى يمكن التعرض لها أثناء مراحل القتال.