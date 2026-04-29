«لا يستحق الانضمام للمنتخب» .. «الحضري» ينتقد نجم الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

أكد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق استغرابه من بعض الأمور التي تخص إدارة النادي الأهلي واختيارات اللاعبين، مشيرًا إلى عدة نقاط أثارت الجدل.

وتساءل عصام الحضري خلال تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر عن غياب الكابتن محمود الخطيب عن مباراة مهمة أمام بيراميدز، والتي وصفها بأنها قد تحسم شكل المنافسة في الدوري.

كما تحدّث عن اختيارات لاعبين منتخب مصر، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين يتم استدعاؤهم بسبب أسمائهم فقط، ومن بينهم زيزو، على حد تعبيره، متسائلًا عن مستوى بعض العناصر داخل المنتخب، سواء من الأهلي أو غيره، رغم تراجع مستواهم الفني.