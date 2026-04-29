بسمة وهبة تفتح النار على الهواء : اللايف كوتش بيسوّقوا لنظام الطيبات عشان التريند

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن واقعة وصفتها بـ«المصيبة»، حيث روت قصة «لايف كوتش» كانت تسأل عن الدكتور ضياء العوضي ثم ادعت لاحقًا أنها تعالجت على يديه، قائلة: «الولد كان بيسألني عشان اللايف كوتش مش عارفة الدكتور، ألاقيها طالعة تقول أنا اتعالجت معاه؟!».

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: «ده اسمه غش للناس.. إزاي حد مكنش يعرفه يقول إنه اتعالج معاه؟»، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تهز ثقة المرضى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاج والصحة.



كما وجهت الإعلامية انتقادًا لانتشار ما وصفته بـ«البيزنس»، قائلة: «بقى في ناس بتعمل من نظام الطيبات بيزنس»، متسائلة عن مؤهلات بعض من يطلقون على أنفسهم «لايف كوتش»، مؤكدة أن «أي حد بقى يقول كلمتين في علم النفس يقول أنا لايف كوتش».



واختتمت بسمة وهبة حديثها بتوجيه شكوى مباشرة إلى وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، قائلة: «أنا بشكو إليك انتشار اللايف كوتشز على السوشيال ميديا»، مطالبة بضرورة تنظيم هذا المجال والتأكد من تأهيل من يقدمون نصائح طبية، مؤكدة أنها «ليست ضد الفكرة لكن ضد أن يتأذى مريض بسببها».