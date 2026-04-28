بسمة وهبةتعلق على خسارة الأهلي : رغم الملايين والإمكانيات النتيجة صادمة

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على خسارة الأهلي من بيراميدز بثلاثية نظيفة وتراجع أداء ونتائج الفريق منذ بداية الموسم الحالي، قائلة: " “ونخسر الدوري كمان؟! خرجنا من كأس مصر فرحانين، دا الواحد عايز يعيط”، في إشارة واضحة إلى حالة الحزن والاستياء من نتائج الموسم الكروي.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: " الأهلي يا جماعة صفر كبير.. Big Zero"، رغم ضخ أموال ضخمة وإمكانيات كبيرة تُوفَّر للنادي.

وتابعت في حديثها أن ما يحدث لا يتناسب مع حجم الإنفاق، قائلة: "رغم كل الملايين اللي بتتصرف وكل الإمكانيات اللي بتتوفر ليه"، موضحة أن الفريق تعرض لهزائم ثقيلة أمام بيراميدز، حيث قالت: "اتغلب رايح جاي من فريق بيراميدز.. اتنين في الدور الأول، وتلاتة في الدور التاني"، في إشارة إلى مجموع الأهداف التي تلقاها الفريق خلال مواجهاته.

وتابعت الإعلامية حديثها بنبرة ساخرة ممزوجة بالدهشة: "يعني الأهلي خمسة في عين الحسود.. رايح جاي واخد من بيراميدز خمس أجوان السنادي، خمسة دا كلام؟".

وتابعت: "خلوني يا جماعة أبلع الموضوع.. لا أنا ببلع الخمسة يا جماعة"، قبل أن تختتم بأن الفريق "لازم يراجع نفسه" في المرحلة القادمة أمام هذه النتائج غير المتوقعة.