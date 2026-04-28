بسمة وهبة : الأهلي من أول ماتش في الدوري ملعبش كورة بتلاتة جنيه

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، النادي الأهلي بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق الاول لكرة القدم في الفترة الأخيرة، معبرة عن حالة حزن واضحة: "هرجع بقى لفريقي الأهلي اللي أنا في قمة الحزن عليه ومازلت طبعًا"، في إشارة إلى عدم رضاها عن الأداء هذا الموسم.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: "الأهلي السنة دي من أول ماتش في الدوري ملعبش كورة زي ما بيقولوا كده بتلاتة جنيه"، رغم ما وصفته بالإمكانيات الكبيرة التي وُضعت تحت تصرف الفريق، مؤكدة أن "رواتب اللعيبة ملايين وعقود كبيرة، والإدارة مش مقصرة خالص".

وتابعت: “الأهلي عمل صفقات كبيرة، ووفّر أحسن ملاعب تدريب وأحسن إقامة ومرتبات ومكافآت وبدلات”، موضحة أن كل عناصر الدعم كانت متوفرة بشكل كامل، ومع ذلك لم يحقق الفريق النتائج المنتظرة.

واختتمت وهبة حديثها بتساؤل يحمل استغرابًا واضحًا: “وفي الآخر يخرج من دوري أبطال أفريقيا.. يا حلاوة! وبعد ده كله نخسر الدوري كمان؟!”، معبرة عن دهشتها من تراجع النتائج رغم كل ما تم توفيره للفريق.

