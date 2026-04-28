بسمة وهبة: أنا أهلاوية بس لازم أدي الزمالك حقه.. فريق رجالة بجد

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على تراجع مستوى النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، قائلة: " يعني أنا أهلاوية، بس أنا عايزة أدي الزمالك حقه الصراحة"، مؤكدة في لهجة تجمع بين الدارجة والفصحى أنها تتحدث بإنصاف كامل بعيدًا عن الانتماءات.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: "ما فيش إمكانيات، ما فيش مرتبات، ولا قادرين إنهم يدفعوا حاجة، ورغم كل ده متصدرين الدوري ووصلوا لنهائي الكونفدرالية”، مشيدة بأداء اللاعبين قائلة: "لعيبة.. لعيبة بتلعب رجالة"، في إشارة إلى القوة والروح القتالية داخل الملعب.

وتابعت الإعلامية حديثها موجهة التحية لجماهير الزمالك، حيث قالت: “أنا بحيي جمهور الزمالك اللي وقف بجد وسافر من محافظة لمحافظة، في الحر وفي البرد”، مؤكدة أن هذا الدعم كان عنصرًا حاسمًا في النتائج، مضيفة: "أتمنى الزمالك يكون بطل الدوري.. يستاهل من قلبي رغم إني أهلاوية".

كما وجهت بسمة وهبة تهنئة خاصة للإعلامي عمرو أديب قائلة: "مبروك يا عمرو.. فرقتك فرقة رجالة فعلاً والجمهور كله رجالة"، في لفتة اعتبرتها تحية مستحقة للفريق وجماهيره.