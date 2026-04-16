بسمة وهبة : الداخلية تحسم جريمة رضيعة مستشفى الحسين في ساعات

أشادت الإعلامية بسمة وهبة بسرعة تحرك وزارة الداخلية في التعامل مع واقعة اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية نجحت في كشف ملابسات الحادث وضبط المتهمة واستعادة الطفلة خلال أقل من 24 ساعة.

اختطاف الرضيعة ومحاولة الهروب

وأوضحت، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أن الواقعة بدأت بقيام سيدة منتقبة باختطاف الرضيعة ومحاولة الهروب بها في شوارع القاهرة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية بسرعة لاحتواء الموقف.

وأضافت أن خالة الطفلة لعبت دورًا مهمًا في تسريع عمليات البحث، بعدما نشرت فيديو استغاثة فور وقوع الحادث، ما ساهم في تحريك الرأي العام ودعم جهود الوصول إلى المتهمة في وقت قياسي.

استغلال الواقعة للتشكيك في حالة الاستقرار

وفي سياق متصل، هاجمت وهبة بعض المنصات التي وصفتها بـ«أهل الشر»، متهمة إياها باستغلال الواقعة للتشكيك في حالة الاستقرار والأمن داخل البلاد، مؤكدة أن سرعة استجابة وزارة الداخلية ونجاحها في إنهاء الأزمة أفسدا تلك المحاولات.

يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن ما حدث يعكس يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية، مشددة على أهمية تسليط الضوء على هذه النجاحات التي تعزز الشعور بالأمان والاستقرار داخل المجتمع.