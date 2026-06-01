انتشال جثة صغير من النيل ومصرع آخر في حادث مروري بطريق الكورنيش بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، من انتشال جثمان صغير من مياه نهر النيل، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثمان طفل بمياه نهر النيل أمام مركز سمالوط وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص تبين أن الجثمان لطفل يدعي أحمد. ح. م 11 سنه ومقيم بإحدى قرى سمالوط شرق، حيث تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى التخصصي

وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، والتي قررت ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على الجثمان وبيان سبب الوفاة، مع التصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وتبين ان سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة

كما لقي صغير مصرعه صدمته سيارة بالقرب من كورنيش النيل، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير بالقرب من كورنيش النيل بمدينة المنيا ووجود حالة وفاة لطفل نتيجة اصطدام سيارة به.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث أظهرت المعاينة الأولية مصرع طفل 12 عامًا متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها نتيجة قوة الاصطدام، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق