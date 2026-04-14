بسمة وهبة : نظام الرؤية الحالي مهزلة بكل المقاييس

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ نظام الرؤية بعد الطلاق يحتاج إلى وقفة حقيقية وجادة من مجلس النواب، من أجل إصدار قانون يعالج ثغرات وأزمات كثيرة في قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن الوضع الحالي غير منطقي على الإطلاق.

وأضافت مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ تحديد رؤية الأب لابنه لمدة ساعة واحدة في الأسبوع أمر غير مقبول، متسائلة: "هل منطقي إنه الأب يشوف ابنه ساعة في الأسبوع؟ يعني كأنه رايح يشوف بدلة في فاترينة".

وأكدت أن هذا الوضع لا يليق بالعلاقة الإنسانية بين الأب وأطفاله، وبالبلدي كده "الموضوع فيه ظلم كبير للطرفين مش لطرف واحد".

وختمت بأن أماكن الرؤية في بعض الأحيان تتحول إلى بيئة مليئة بالمشاحنات والمشكلات، حيث يقف الأب والأم في توتر شديد، مما ينعكس على الأطفال بشكل مباشر، حتى إن الطفل -كما قالت- يشعر وكأنه داخل "فيلم رعب"، مؤكدة أن هذا النظام يجب إعادة النظر فيه بالكامل حفاظًا على نفسية الأبناء.



