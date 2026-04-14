بسمة وهبة: من أكثر من 10 سنوات وأنا أطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية

أعادت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وتقديمه إلى مجلس النواب، فتح واحد من أكثر الملفات المجتمعية إثارة للنقاش في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، أعربت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج 90 دقيقة، عن ترحيبها بهذه الخطوة، مؤكدة أنها طالبت بتعديل القانون منذ أكثر من عشر سنوات، وتحديدًا منذ عام 2015، عبر عدد من البرامج التي قدمتها، من بينها “90 دقيقة” و“هي مش فوضى” و“كل يوم”.

وأشارت "وهبة" إلى أن هذا الملف ظل محل نقاش مستمر نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية، معتبرة أن التحرك الحالي يمثل استجابة طال انتظارها لمطالب مجتمعية متزايدة بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية.