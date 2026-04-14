قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعادل سلبي في الشوط الأول بين ليفربول وباريس سان جيرمان وصلاح يشارك اضطراريًا
قبل 30 يونيو .. الحكومة تطلق "شريحة الطفل" بباقات إنترنت آمنة ورقابة أبوية
دوري أبطال أوروبا .. برشلونة يتقدم على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول بثنائية
الأرصاد: استمرار التقلبات الربيعية.. وهذا هو موعد إنكسار الموجة الحارة
باستقبالات شعبية.. جامعة مركز الثقافة السنية بالهند تحتفي بالأئمة المتدربين بالأزهر
2 جنيه خسارة .. تراجع قوي في أسعار الدولار بالبنوك
ترامب يدعو لتمديد قانون المراقبة الفيدرالي ويحذر من تداعيات الحرب مع إيران
دعاء جوف الليل لزوال الهموم وتفريج الكروب.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة
الخارجية الأمريكية: إسرائيل ولبنان اتفقتا على بدء مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يتفق عليهما الطرفان
صرخات قبل الكارثة | شاهد عيان يروي اللحظات المروعة في حريق الزاوية الحمراء ويكشف مفاجأة جديدة
سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بسمة وهبة : الأطفال ضحية خلافات النفقة والطلاق

بسمة وهبة
بسمة وهبة
رحمة سمير

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها خاضت على مدار سنوات طويلة حملات إعلامية موسعة للمطالبة بتعديل القانون، بهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية.

مشيرة إلى أن أبرز ما سعت إليه إنصاف المطلقات، وتسريع إجراءات صرف النفقة، ومعالجة الظواهر المرتبطة بارتفاع نسب الطلاق ومشكلات الخُلع.

وأضافت “وهبة” خلال برنامجها 90 دقيقة، أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود كان تسليط الضوء على أن الأطفال هم “الضحية الأولى” في النزاعات الأسرية، مطالبة بضرورة تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي، ودمج ملفات النفقة والرؤية في إطار قانوني واحد يضمن حقوق الأبناء بشكل واضح وعادل.

كما أشارت الإعلامية، إلى أنها ناقشت، عبر حلقات متعددة، حالات واقعية كشفت عن ثغرات في تطبيق القانون، من بينها التلاعب في بيانات الدخل لتقليل قيمة النفقة، وهو ما يمثل ظلمًا واقعًا على بعض السيدات، إلى جانب طرح قضايا حساسة مثل الطلاق المتكرر وزواج المحلل، مؤكدة خطورة هذه الممارسات على استقرار المجتمع.

وشددت “وهبة” على أهمية أن تأتي التعديلات المرتقبة بشكل يعكس احتياجات المجتمع الحالية، ويحقق العدالة الناجزة، خاصة في القضايا المتعلقة بالأسرة، معربة عن سعادتها كإعلامية وكسيدة بهذه الخطوة التي وصفتها بأنها “بداية حقيقية لإصلاح أحد أهم القوانين المؤثرة في حياة المواطنين”.

الأسرة المصرية بسمة وهبة برنامجها 90 دقيقة الأطفال حملات إعلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

بالصور

3 تأثيرات خطيرة لارتفاع ضغط الدم .. وطرق فعالة لخفضه بدون أدوية

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد