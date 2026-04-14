بسمة وهبة تنتقد زواج التيك أواي : قرارات سريعة تنتهي بطلاق أسرع

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة انتشار ظاهرة الزواج غير المدروس، والتي وصفتها بأسلوب ساخر بـ“زواج التيك أواي”، في إشارة إلى العلاقات التي تبدأ بسرعة كبيرة وتنتهي بالطلاق خلال فترة قصيرة.

وأوضحت “وهبة” خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، أن بعض الزيجات تُبنى دون وعي كافٍ أو دراسة حقيقية لطبيعة العلاقة والتوافق بين الطرفين، ما يؤدي إلى انهيارها سريعًا، قائلة إن الأمر أصبح أشبه بـ“زواج وطلاق في نفس اللحظة”.

وأكدت الإعلامية، أن تكرار هذه النماذج يعكس خللًا مجتمعيًا واضحًا، يستدعي زيادة الوعي قبل الإقدام على خطوة الزواج، بدلًا من التسرع في اتخاذ قرارات مصيرية دون حساب للعواقب.

وشددت على أن مواجهة هذه الظاهرة لا تعتمد فقط على القوانين، بل تتطلب دورًا أكبر للتوعية المجتمعية، داعية إلى التفكير الجاد قبل الزواج، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الأسرة، خاصة في ظل ما يتحمله الأطفال من تبعات هذه القرارات المتسرعة.