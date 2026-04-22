أنا ندمان.. عصام الحضري: رحيلي عن الأهلي كان قرارًا خاطئًا

أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه يشعر بالندم على رحيله عن النادي الأهلي، موضحًا أن قراره لم يكن موفقًا- وقتها-.

وقال الحضري، في تصريحات عبر برنامج “خاص مع سيف”، إنه لو كان استمر مع الأهلي؛ لكان من المحتمل أن يعتزل في وقت مبكر، مشيرًا إلى أن انتقاله إلى سويسرا كان خطوة مؤثرة في مسيرته وساعدته على تطوير تجربته الاحترافية لاحقًا.

وأضاف: “لو كنت ألعب في الوقت الحالي كنت سأطلب 150 مليون جنيه سنويًا؛ بسبب خبراتي الكبيرة وما حققته من إنجازات، وأهمها الفوز بـ 4 ألقاب كأس الأمم الإفريقية”.

واختتم الحضري حديثه بالتأكيد على أن مسيرته الطويلة وإنجازاته القارية، تمنحه حق تقدير نفسه بشكل كبير؛ في حال خوض أي تجربة احترافية في الوقت الحالي.