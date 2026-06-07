محمد عبدالجليل: حسام حسن مدرب جريء وصارم.. وتواجد حمزة عبدالكريم مع المنتخب يستحق الإشادة

أشاد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، بقرار حسام حسن بتواجد حمزة عبد الكريم ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم.



وقال “عبدالجليل” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: اختيار حسام حسن لحمزه عبدالكريم جريئ وقوي اتوقعت أنه هيروح يومين ويمشي

وأضاف: حسام حسن هيمشي مباراة البرازيل كأنها رسمية وهيكون جريء بس بحدود.

وتابع: حسام حسن جريء وسيبك من الناس اللي بتقول مخدتش بطولات.. فيه مدربين كبار مخدتوش ولا بطوله بس اساميهم رنانة.

وواصل: صلاح ومرموش أسماء كبيرة وبيخافوا منهم إحنا ليه مش مديين قيمتهم، مرموش مهاري وسريع والكورة تحت رجله.