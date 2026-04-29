«كابتني وكابتنا كلنا بنحبك».. نجم الأهلي السابق يُدافع عن محمود الخطيب

دافع أحمد ناجي، نجم الأهلي السابق، عن محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، بعد الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا، عقب الخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفة والابتعاد عن صدارة الدوري المصري الممتاز.

ونشر أحمد ناجي صورة لمحمود الخطيب عبر حسابه على فيسبوك، وعلق قائلاً: “كابتني وكابتنا كلنا.. بنحبك”.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.