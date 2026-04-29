محاولة محفوفة بالمخاطر .. وول ستريت جورنال: ترامب يطلب من مساعديه الاستعداد لحصار مطوّل على إيران

أفاد مسئولون أمريكيون ، بأن الرئيس دونالد ترامب أصدر تعليماته لمساعديه بالاستعداد لحصار مطوّل على إيران، مستهدفاً موارد النظام في محاولة محفوفة بالمخاطر لإجبار طهران على التنازل عن برنامجها النووي الذي طالما رفضته.

وأضافت المصادر لصحيفة وول ستريت جورنال، أن ترامب غير مستعد للتخلي عن مطلبه بتخلي إيران عن التخصيب لـ 20 عامًا.

وفي اجتماعات عُقدت مؤخراً، بما في ذلك اجتماع عُقد يوم الاثنين في غرفة العمليات، اختار ترامب مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط من خلال منع الشحن من وإلى موانئها. وأوضح المسؤولون أن ترامب رأى أن خياراته الأخرى - استئناف القصف أو الانسحاب من الصراع - تنطوي على مخاطر أكبر من الإبقاء على الحصار.