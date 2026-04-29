الإعلام الإسرائيلي يُناقش الحالة الصحية لـ شيرين عبدالوهاب وعودتها إلى الغناء | شاهد

خصّصت هيئة البث العبرية "كان" فقرة للمطربة شيرين، ناقشت خلالها الحالة الصحية للمطربة وإمكانية عودتها إلى الغناء بعد غياب طويل.

شيرين عبد الوهاب في الإعلام الإسرائيلي

تقرير عن شيرين في الإعلام الإسرائيلي

وقال هيئة البث العبرية، إنه بعد عامين من الغياب، تعود إحدى المغنيات المحبوبات في مصر بقوة - وتتناول أيضًا الشائعات حول حالتها الصحية.

وعرضت "كان" مقاطع فيديو لبعض المعجبين بشيرين عبد الوهاب، الذي أعربوا عن قلقلهم البالغ بشأن الحالة الصحية والنفسية لها، إلى جانب الحديث حول انتقالها المفاجئ في سيارة إسعاف إلى منزل الفنانة زينة.

بالإضافة إلى تصريحات الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بشأن الشائعات التي تناولت الحياة الشخصية والصحية لشيرين عبد الوهاب.

وتناول التقرير كذلك أزمة شيرين مع طليقها المطرب حسام حبيب، والتي تعرضت خلالها المطربة للضرب بعد إفلاسها ومنعها من رؤية بناتها.