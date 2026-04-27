اللي جاي قد الغياب.. شيرين عبد الوهاب تعلن بداية مرحلة جديدة

كشفت شيرين عبد الوهاب عن جانب إنساني وفني مؤثر خلال مداخلتها في برنامج «الحكاية»، مؤكدة أن الغناء بالنسبة لها ليس مجرد مهنة، بل «حياة كاملة» تعيشها بكل تفاصيلها.

وتحدثت عن لحظة عودتها للاستوديو، ووصفتها بأنها كانت مليئة بالتوتر، حيث شعرت أن يدها «متلجة» وأذنها «صفّرت» مع أول تسجيل، لكنها استطاعت تجاوز هذا الإحساس سريعًا من خلال إغلاق عينيها والغناء بإحساس صادق.

وأكدت شيرين أن الفترة المقبلة ستحمل عودة فنية قوية، واعدة جمهورها بأعمال جديدة ومفاجآت قريبة، مشيرة إلى أن القادم سيكون «قد الغياب» من حيث التأثير والحضور

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي