خلافات مع ترامب .. استقالة السفيرة الأمريكية في أوكرانيا
بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
انسحاب الإمارات من «أوبك+».. زلزال جديد يُعيد رسم خريطة سوق النفط العالمي وتوازنات الإنتاج
تهديد حياة ترامب .. مدير «التحقيقات الفيدرالي» السابق مُهدّد بالاعتقال بسبب صورة
«الغندور»: ياسين منصور يتعهّد بتحمّل الشرط الجزائي لـ «توروب» فور رحيله
طائرة خاصة ويخوت.. نجل دبلوماسي إيراني سابق يستعرض حياة البذخ وسط معاناة اقتصادية للشعب | شاهد
«هات جوزيه جوميز وشوف هيعمل إيه» .. «شبانة» يُهاجم رئيس شركة الكرة بالأهلي ويُشكّك في تصريحاته
ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
لمدة 5 ساعات .. فصل الكهرباء عن عدد من قرى بالرياض في كفر الشيخ اليوم
دعاء الفرج وفك الكرب مكتوب.. أفضل أدعية لتيسير الأمور وزوال الهم بعد صلاة الفجر
سفارة اليونان بالقاهرة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية | صور
أعراض الاكتئاب .. 7 علامات تحذيرية تدل على معاناتك من اضطراب نفسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طائرة خاصة ويخوت.. نجل دبلوماسي إيراني سابق يستعرض حياة البذخ وسط معاناة اقتصادية للشعب | شاهد

ساشا سوباني
ساشا سوباني
ناصر السيد

أثار نجل مسئول إيراني رفيع المستوى غضباً واسعاً بعد أن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً له وهو يتباهى بحقيبة من نوع لويس فويتون قيمتها 2690 جنيهاً إسترلينياً، وذلك أثناء صعوده على متن طائرة خاصة برفقة عارضة أزياء ترتدي زياً يخالف قواعد اللباس الصارمة التي يفرضها النظام، في حين يكافح ملايين الإيرانيين لتوفير احتياجاتهم الأساسية ويواجهون قمعاً مستمراً.

وقد صُوّر المؤثر ساشا سوباني، نجل أحمد سوباني، السفير الإيراني السابق لدى فنزويلا، وهو يدور مع صديقته لورا نيماس، البالغة من العمر 20 عاماً، قبل صعودهما إلى الطائرة، بحسب ما أفادت به صحيفة ديلي ميل البريطانية.

في مقطع فيديو نُشر على حسابه في إنستجرام يوم الأربعاء، يظهر الشاب البالغ من العمر 38 عامًا وهو يُقبّل عارضة الأزياء الإسبانية، التي تحمل حقيبة هيرميس بيركين بقيمة 25 ألف جنيه إسترليني، داخل الطائرة، في رحلة يُزعم أنها إلى إيبيزا لحضور افتتاح موسم 2026.

تتبع الكاميرا سوباني وهو يتجه إلى مؤخرة الطائرة ويتمدد على أريكة فاخرة، رافعًا يديه إلى السماء وهو يقول: "الحمد لله على كل هذه النعم".

في حين يواجه العديد من الإيرانيين الاعتقال والعنف والرقابة الصارمة من الدولة، علّق سوباني على المنشور قائلًا: "افتتاح إيبيزا 2026 سأختار من التعليقات الفائزين الذين سيرافقوننا في مغامرة في إيبيزا".

في فيديو آخر، يظهر سوباني وصديق له وهما يستمتعان بتناول وجبة فارسية أثناء الرحلة وهما جالسان على سجادة تقليدية، قبل أن تنتقل الكاميرا إلى المنظر من نافذة الطائرة.

يتمتع سبحاني، الذي يتابعه ما يقارب أربعة ملايين شخص، بشخصية مثيرة للجدل على الإنترنت، تتمحور حول الثراء الفاحش، حيث يستعرض يخوتًا فاخرة وطائرات خاصة وسيارات فارهة وحفلات صاخبة تُقام في أجواء احتفالية صاخبة، بحضور نساء يرتدين ملابس فاضحة - وهو نمط حياة أثار غضبًا عارمًا بين الإيرانيين.

يتناقض هذا البذخ تناقضًا صارخًا مع الحياة اليومية في إيران، حيث يواجه الكثيرون صعوبات اقتصادية وقمعًا سياسيًا وتداعيات التوترات الإقليمية المستمرة.

ويواصل سبحاني نشر صورٍ تُظهر حياته المترفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك رحلاته المتكررة، غالباً على متن طائرات خاصة، برفقة السيدة نيماس إلى منتجعات التزلج واليخوت الفاخرة.

أعلن الثنائي علاقتهما رسميًا في مايو 2024 عبر إنستجرام، بعد أن بدأت علاقتهما في ديسمبر 2023.

قبل علاقتهما، كان سوباني ينشر باستمرار صورًا له محاطًا بنساء يرتدين ملابس قليلة، من بينها صورة له وهو يقف على متن قارب في دبي عام 2023 محاطًا بسبع نساء يرتدين البكيني.

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

جنيهات ذهب

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث|وجارتهم:رحيل شقيقين وخالتهما جعل صدمة كبيرة بالحي

فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث| وجارتهم: رحيل شقيقين وخالتهما أحدث صدمة كبيرة بالحي

برلماني: خروج الإمارات من "أوبك بلس" يربك أسواق النفط العالمية

صلاح فوزي

من الفكرة إلى القانون.. صلاح فوزي يشرح رحلة تعديل قانون المعاشات داخل البرلمان

حزب الغد

حزب الغد يدعو لإعادة هيكلة التعليم وتعزيز الهوية الوطنية في مواجهة التحديات

بالصور

ألم المرارة في الجسم .. أماكن غير البطن قد يحدث فيها

ألم المرارة
ألم المرارة
ألم المرارة

أعراض الاكتئاب .. 7 علامات تحذيرية تدل على معاناتك من اضطراب نفسي

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

أطعمة غنية بالبروتين لبناء العضلات وخسارة الوزن .. بخلاف الدواجن

أفضل أطعمة غنية بالبروتين
أفضل أطعمة غنية بالبروتين
أفضل أطعمة غنية بالبروتين

3 طرق سهلة لمنع الموز من الاسمرار سريعًا .. أسرار بسيطة للحفاظ عليه طازجًا لأيام

لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

