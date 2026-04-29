طائرة خاصة ويخوت.. نجل دبلوماسي إيراني سابق يستعرض حياة البذخ وسط معاناة اقتصادية للشعب | شاهد

أثار نجل مسئول إيراني رفيع المستوى غضباً واسعاً بعد أن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً له وهو يتباهى بحقيبة من نوع لويس فويتون قيمتها 2690 جنيهاً إسترلينياً، وذلك أثناء صعوده على متن طائرة خاصة برفقة عارضة أزياء ترتدي زياً يخالف قواعد اللباس الصارمة التي يفرضها النظام، في حين يكافح ملايين الإيرانيين لتوفير احتياجاتهم الأساسية ويواجهون قمعاً مستمراً.

وقد صُوّر المؤثر ساشا سوباني، نجل أحمد سوباني، السفير الإيراني السابق لدى فنزويلا، وهو يدور مع صديقته لورا نيماس، البالغة من العمر 20 عاماً، قبل صعودهما إلى الطائرة، بحسب ما أفادت به صحيفة ديلي ميل البريطانية.

في مقطع فيديو نُشر على حسابه في إنستجرام يوم الأربعاء، يظهر الشاب البالغ من العمر 38 عامًا وهو يُقبّل عارضة الأزياء الإسبانية، التي تحمل حقيبة هيرميس بيركين بقيمة 25 ألف جنيه إسترليني، داخل الطائرة، في رحلة يُزعم أنها إلى إيبيزا لحضور افتتاح موسم 2026.

تتبع الكاميرا سوباني وهو يتجه إلى مؤخرة الطائرة ويتمدد على أريكة فاخرة، رافعًا يديه إلى السماء وهو يقول: "الحمد لله على كل هذه النعم".

في حين يواجه العديد من الإيرانيين الاعتقال والعنف والرقابة الصارمة من الدولة، علّق سوباني على المنشور قائلًا: "افتتاح إيبيزا 2026 سأختار من التعليقات الفائزين الذين سيرافقوننا في مغامرة في إيبيزا".

في فيديو آخر، يظهر سوباني وصديق له وهما يستمتعان بتناول وجبة فارسية أثناء الرحلة وهما جالسان على سجادة تقليدية، قبل أن تنتقل الكاميرا إلى المنظر من نافذة الطائرة.

يتمتع سبحاني، الذي يتابعه ما يقارب أربعة ملايين شخص، بشخصية مثيرة للجدل على الإنترنت، تتمحور حول الثراء الفاحش، حيث يستعرض يخوتًا فاخرة وطائرات خاصة وسيارات فارهة وحفلات صاخبة تُقام في أجواء احتفالية صاخبة، بحضور نساء يرتدين ملابس فاضحة - وهو نمط حياة أثار غضبًا عارمًا بين الإيرانيين.

يتناقض هذا البذخ تناقضًا صارخًا مع الحياة اليومية في إيران، حيث يواجه الكثيرون صعوبات اقتصادية وقمعًا سياسيًا وتداعيات التوترات الإقليمية المستمرة.

ويواصل سبحاني نشر صورٍ تُظهر حياته المترفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك رحلاته المتكررة، غالباً على متن طائرات خاصة، برفقة السيدة نيماس إلى منتجعات التزلج واليخوت الفاخرة.

أعلن الثنائي علاقتهما رسميًا في مايو 2024 عبر إنستجرام، بعد أن بدأت علاقتهما في ديسمبر 2023.

قبل علاقتهما، كان سوباني ينشر باستمرار صورًا له محاطًا بنساء يرتدين ملابس قليلة، من بينها صورة له وهو يقف على متن قارب في دبي عام 2023 محاطًا بسبع نساء يرتدين البكيني.