ترامب يهاجم ميرتس بشأن إيران ويتهمه بالتساهل مع ملف السلاح النووي

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على خلفية تصريحاته المتعلقة بالملف النووي الإيراني والعمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، معتبراً أن موقفه يعكس “تساهلاً خطيراً” تجاه احتمال امتلاك طهران لسلاح نووي.

وقال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” إن ميرتس “يعتقد أن امتلاك إيران لسلاح نووي أمر هين، وهو لا يعرف ما الذي يتحدث عنه”، مشدداً على أن السماح لإيران بامتلاك هذا السلاح “سيجعل العالم بأسره رهينة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يتخذ حالياً خطوات حاسمة تجاه إيران كان ينبغي اتخاذها في وقت سابق، في إشارة إلى سياسات إدارته تجاه البرنامج النووي الإيراني. كما وجّه انتقادات مباشرة للسياسات الألمانية، متحدثاً عن ما وصفه بـ“تراجع الأداء الاقتصادي” في ألمانيا.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل توتر متصاعد بشأن الملف النووي الإيراني، وتباين في المواقف بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية حول كيفية التعامل مع طهران والعمليات العسكرية الجارية في المنطقة.