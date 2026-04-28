ترامب يهاجم ميرتس بشأن إيران ويتهمه بالتساهل مع ملف السلاح النووي

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على خلفية تصريحاته المتعلقة بالملف النووي الإيراني والعمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، معتبراً أن موقفه يعكس “تساهلاً خطيراً” تجاه احتمال امتلاك طهران لسلاح نووي.

وقال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” إن ميرتس “يعتقد أن امتلاك إيران لسلاح نووي أمر هين، وهو لا يعرف ما الذي يتحدث عنه”، مشدداً على أن السماح لإيران بامتلاك هذا السلاح “سيجعل العالم بأسره رهينة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يتخذ حالياً خطوات حاسمة تجاه إيران كان ينبغي اتخاذها في وقت سابق، في إشارة إلى سياسات إدارته تجاه البرنامج النووي الإيراني. كما وجّه انتقادات مباشرة للسياسات الألمانية، متحدثاً عن ما وصفه بـ“تراجع الأداء الاقتصادي” في ألمانيا.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل توتر متصاعد بشأن الملف النووي الإيراني، وتباين في المواقف بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية حول كيفية التعامل مع طهران والعمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

دارين حداد تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد

ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد

نوران ماجد: تغير الرجل فجأة يفتح باب الشك.. والاحتواء أساس استقرار العلاقة

لحظة مؤثرة لعلماء الزراعة بعد العثور على أندر زهرة في العالم بعد رحلة بحث طويلة

لحظة مؤثرة بعد العثور على الزهرة النادرة

المخرج وليد الحلفاوي يحتفل بخطوبته للمخرجة المنفذة سارة جمال

المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته

خبير : البشر والقطط أقارب بالجينات

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

إطلالة رياضية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

