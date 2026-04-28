ممازحا ملك بريطانيا.. ترامب: أمي كانت معجبة بك

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الملك البريطاني تشارلز الثالث في البيت الأبيض، حيث تبادل الطرفان تصريحات ودية حملت طابعًا شخصيًا ورسميًا في آن واحد، وسط تأكيدات متبادلة على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وخلال كلمته في مراسم الاستقبال، مازح ترامب ضيفه قائلاً إن والدته كانت تشاهد التلفزيون وكانت معجبة به، وتقول له: “انظر إلى تشارلز الشاب.. إنه لطيف للغاية”، مضيفًا أنها كانت “معجبة به”، قبل أن يلتفت إلى الملك قائلاً: “هل تصدق ذلك؟”.

وأكد ترامب في المقابل أن الولايات المتحدة “لا تمتلك أصدقاء أقرب من البريطانيين”، مشددًا على أن ما وصفها بـ“العلاقة الخاصة” بين البلدين ستستمر لعقود طويلة. وقال: “على مدى القرون التي تلت استقلال أمريكا، لم يكن لها أصدقاء أقرب من البريطانيين”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يتمنى استمرار هذه العلاقات الاستراتيجية “على هذا المنوال دائمًا”، في إشارة إلى التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن ولندن بعض التوترات، بعد انتقادات وجهها ترامب لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على خلفية مواقف تتعلق بالتصعيد العسكري في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالحرب ضد إيران والتعامل مع التطورات في مضيق هرمز.

وكان الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا قد وصلا إلى واشنطن يوم الاثنين، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة وتوترات دبلوماسية متصاعدة.