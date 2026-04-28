الصليب الأحمر: سلّمنا إيران أكثر من 170 طنا من المواد الإغاثية الأساسية لمساعدة المتضررين

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، إنها سلّمت إيران أكثر من 170 طنا من المواد الإغاثية الأساسية لمساعدة المتضررين من النزاع خلال الشهر الجاري، فيما يجري إرسال مزيد من المستلزمات الطبية ومواد الطب الشرعي.

ووصلت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرجانا سبولياريتش، إلى إيران، لعقد لقاءات مع مسئولين وشركاء محليين، وتقييم التداعيات الإنسانية للحرب.

وتبحث سبولياريتش جهود المنظمة الإنسانية، التي تتخذ من جنيف مقرا، لإرسال مزيد من المساعدات الإغاثية إلى إيران، ولا سيما عبر جمعية الهلال الأحمر الإيراني.

وأضافت المنظمة أن الزيارة تأتي ضمن جولة إقليمية تشمل مباحثات ثنائية، بهدف المساعدة في ضمان "احترام قواعد الحرب".