أخبار العالم

سفيرة قبرص بمصر تؤكد أهمية الشراكة بين البلدين

سفيرة قبرص لدى مصر
سفيرة قبرص لدى مصر
أ ش أ

أكدت سفيرة قبرص لدى مصر بولي إيوانو أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لاسيما بعد التوقيع على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين مصر وقبرص إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قبرص قبل أيام.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السفيرة إيوانو خلال حفل الاستقبال والحفل الموسيقى الذي نظمته سفارة قبرص بالقاهرة، مساء اليوم الثلاثاء في إطار الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبى ٢٠٢٦.

وسلطت السفيرة الضوء على الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي في قبرص لحضور اجتماع بين قادة الاتحاد الأوروبي وقادة بارزين من المنطقة .. مشيرة إلى أن بلادها ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر.

وأوضحت أن قبرص وبصفتها الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، الأقرب جغرافياً إلى مصر، ستواصل جهودها لمزيد من تعزيز وتطوير التعاون بين مصر والاتحاد.

وقالت السفيرة إن "موقع قبرص كملتقى حضارات لا يعكس تاريخها السياسي فحسب، بل يعكس أيضاً ثقافتها، التي تُعد، شأنها شأن تراثها الموسيقي، بوتقة تنصهر فيها التأثيرات المحلية والإقليمية والأوروبية"..لافتة إلى أن فعالية الليلة تتيح فرصة فريدة لتسليط الضوء على الحضور الثقافي القبرصي في مصر، وللتذكير أيضاً بالقيم الراسخة التي تشكل جوهر المشروع الأوروبي، وأساس العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهب شراكة واعدة، وتفاهم متبادل، ووحدة في التنوع.

حضر الفعالية عدد كبير من السفراء الأوروبيين والغربيين وعدد من السياسيين ورجال وسيدات المجتمع والصحفيين والجالية القبرصية بالقاهرة.

لحظة مؤثرة لعلماء الزراعة بعد العثور على أندر زهرة في العالم بعد رحلة بحث طويلة

المخرج وليد الحلفاوي يحتفل بخطوبته للمخرجة المنفذة سارة جمال

فضيحة جيب.. اتهامات ببيع سيارات مستعملة على أنها جديدة

