القيادة المركزية الأمريكية تُفرج عن سفينة تجارية في بحر العرب بعد التأكد من وجهتها

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن جنودًا من مشاة البحرية الأمريكية صعدوا على متن السفينة التجارية "بلو ستار 3" في بحر العرب للاشتباه في محاولتها العبور إلى إيران، في انتهاك للحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأكدت (سنتكوم)، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، أن القوات الأمريكية أفرجت عن السفينة بعد إجراء عملية تفتيش والتأكد من أن مسارها البحري لن يتضمن التوقف في أي ميناء إيراني.

وتواصل القوات الأمريكية تنفيذ عملياتها وفرض الحصار البحري في مضيق هرمز، وحتى الآن تم تغيير مسار 39 سفينة لضمان الامتثال لإجراءات الحصار البحري.