أحمد أسامة: ملف التعاقدات دمَّر موسم الأهلي بالكامل

أكد الإعلامي أحمد أسامة، أن تقييم موسم الفريق يجب أن يكون بشكل شامل، موضحًا أن النجاح أو الإخفاق مسؤولية جماعية تشمل الجميع داخل المنظومة.

وأشار احمد اسامة خلال برنامج “في ضهر الأهلي”، إلى أن المدير الفني الحالي يتحمل جزءًا كبيرًا من تراجع النتائج، مؤكدًا أن ملف التعاقدات مع المدربين هذا الموسم كان به أخطاء واضحة، بداية من التعاقد مع ريبيرو ثم ييس توروب، مشيرًا إلى أن وجود بنود تعاقدية وشرط جزائي صعب حال دون إنهاء التعاقد في توقيت مناسب.

وأضاف أن الفريق فقد بطولات مهمة هذا الموسم، من بينها دوري أبطال أفريقيا وما يترتب عليه من عوائد مالية، إلى جانب تراجع في المنافسة المحلية، معتبرًا أن ذلك أثر على “هيبة النادي الأهلي”.

وتحدث عن ملف الانتقالات، موضحًا أن صفقات يناير لم تحقق الإضافة المطلوبة مقارنة بمواسم سابقة، مستشهدًا بموسم 2018/2019 الذي شهد صفقات قوية ساعدت الفريق على العودة للمنافسة.

كما أشار إلى أن بعض اللاعبين الذين رحلوا في فترات مختلفة لم يتم تعويضهم بالشكل المناسب، سواء في خط الهجوم أو الوسط أو الدفاع، مؤكدًا أن التدعيمات الأخيرة لم تقدم الإضافة الفنية الكافية حتى الآن.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هناك اختلافًا كبيرًا بين وضع الفريق في مواسم سابقة والوضع الحالي، ما يستدعي مراجعة شاملة لملف التعاقدات والاختيارات الفنية داخل النادي.