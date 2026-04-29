حملة ليلية مُكبّرة لإزالة الإشغالات بمنطقة «غرب المطار» في أكتوبر الجديدة | صور

نفذ جهاز تنمية مدينة 6 اكتوبر الجديدة، حملة ليلية ميدانية مكبرة بمنطقة غرب المطار.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة والتعامل الحاسم مع المخالفات في مهدها، وبناء علي تعليمات مباشرة من المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز .

صرح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، بأن الحملة جاءت لترسيخ الانضباط ومنع أي محاولات للخروج عن القانون أو تشويه المخطط العمراني للمدينة، مؤكداً أن الجهاز يعمل على مدار الساعة لضمان خلو المناطق السكنية من الإشغالات.

شهدت الحملة إشرافاً ميدانياً مباشراً من المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، وبحضور أحمد سليم، مدير أمن الجهاز، حيث استهدفت الحملة الليلية رصد وإزالة كافة التعديات والإشغالات بمنطقة غرب المطار، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز أن هذه التحركات تأتي ضمن سلسلة من الحملات الدورية والمفاجئة التي تهدف إلى:القضاء على العشوائية ومنع ظهور أي بؤر مخالفة في المناطق السكنية الحديثة.

الحفاظ على المرافق وحماية شبكات الطرق والمساحات الخضراء من التعديات، وفرض هيبة القانون والتأكد من التزام الجميع باللوائح المنظمة للمدن الجديدة.

وأهاب المهندس بيشوي القس يعقوب نائب رئيس جهاز المدينة بالسادة المواطنين والمستثمرين ضرورة الالتزام بالقانون والاشتراطات البنائية، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفة وتطبيق الإزالة الفورية لها.