حملة مكبرة بسوق الأخبار بالحي السادس بـ أكتوبر

نفذ جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، حملة مكبرة بسوق الأخبار بالحي السادس بمدينة السادس من أكتوبر.

وذلك في ضوء توجيهات المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، بشأن التصدي للمخالفات والحفاظ على الطابع العمراني للمدينة.

واستهدفت الحملة سحب الوحدات السكنية التي تم تغيير نشاطها بالمخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة لفرض الانضباط والتصدي لكافة أشكال المخالفات.

وجاءت الحملة بمشاركة الإدارات المختصة بالجهاز، حيث تم المرور على عدد من المواقع بسوق الأخبار بالحي السادس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوحدات المخالفة التي تم تغيير نشاطها بالمخالفة لشروط التخصيص.

وفي هذا السياق، أكد المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة بمختلف أحياء المدينة، للتصدي للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على النسق الحضاري للمدينة وضمان الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.