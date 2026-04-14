لأول مرة.. الإسكان تطرح شقق الايجار الشهري بهذه الأماكن والمساحات

لأول مرة تشرع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية في طرح وحدات للإيجار، كأحد أهم المحاور التي تلبية احتياجات المواطنين خاصة غير القادرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم

أليات طرح شقق الايجار الشهري

وتبحث وزارة الاسكان في الوقت الحالي إجراءات وآليات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين.

وهناك عدة بدائل فيما يخص آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق التي سيتم طرح الوحدات بها،حيث يتم دراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، إلى جانب دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين.

طرق طرح شقق الايجار

ومن بين البدئل المطروحة للدراسة حاليا، الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، مع العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.

مساحات شقق الايجار

ومن المرجع أن يكون مساحات هذه الشققة مماثلة لمساحة شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل أي بين 75 إلى 90 متر .

مدن طرح شقق الايجار

وعن المناطق التي سيتم دراسة الطرح بها هي: العاشر من رمضان ومدينة الأمل و العبور و حلوان والمعصر.