هل تأخير أقساط شقة الإسكان يؤدي إلى سحبها؟.. إليك ضوابط السداد

تتعدد أسباب سحب شقة الإسكان الاجتماعي، ويتساءل عدد من المواطنين عن هذه الاسباب.

أسباب سحب شقق الاسكان الاجتماعي

بيع الشقق من الباطن

تأجير الشقق

تغيير نشاط الوحدة السكنية من سكني لأي نشاط آخر

عدم استكمال سداد الأقساط المستحقة أو تراكم الأقساط لفترة طويلة

التأخر في إجراءات التعاقد بعد التخصيص

تقديم مستندات مزورة للحصول على الوحدة

ويحظر التعامل بالبيع والشراء والايجار علي شقق الإسكان الاجتماعي قبل مرور 7 سنوات من محضر الاستلام وسداد كامل الأقساط للبنك ورد قيمة الدعم للصندوق وأخذ موافقه كتابيه من صندوق الاسكان الاجتماعي بالبيع.