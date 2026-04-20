رئيس جهاز 6 أكتوبر يسحب الوحدات المخالفة للنشاط بالحي السادس

قاد المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، حملة مكبرة صباح اليوم استهدفت منطقة الحي السادس (شارع الأخبار)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من الوحدات السكنية التي قام أصحابها بتحويلها إلى نشاط "تجاري" بالمخالفة للقانون والتخطيط العمراني المعتمد للمنطقة، حيث تم إخلاء الوحدات وردها لحوزة الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المهندس نادر زعفر رسالة شديدة اللهجة لجميع المخالفين، مؤكداً أن "يد الدولة قوية ولن تسمح بفرض سياسة الأمر الواقع أو تحويل المناطق السكنية إلى بؤر عشوائية".

وأضاف "زعفر": "إن سحب الوحدات التي غيرت نشاطها هو إجراء لا رجعة فيه، وكل من تسول له نفسه العبث بالمخطط العام للمدينة أو الإضرار بالنسق الحضاري سيواجه بكل حسم وقوة، ولن يتم التهاون في استرداد حق الدولة وحق المواطن في بيئة سكنية منظمة".

كما حذر رئيس الجهاز المواطنين والمستثمرين من التعامل بالبيع أو الشراء أو الإيجار على أي وحدات سكنية تم تحويلها لنشاط تجاري أو إداري بالمخالفة.

وقال: "نحذر الجميع من الوقوع في فخ المخالفة، فالحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم تطهير كافة الأحياء من الإشغالات وتغيير النشاط، ومن يخالف يضع نفسه تحت طائلة القانون ويعرض ممتلكاته للسحب الفوري والنهائي دون أي تعويض، فالقانون فوق الجميع والمصلحة العامة للمدينة خط أحمر".

شارك في تنفيذ الحملة نواب رئيس الجهاز، ومعاونوه، ومديرو الإدارات المختصة، وأمن الجهاز، وذلك بتنسيق كامل مع قيادات مديرية أمن الجيزة، وشرطة ومباحث التعمير، وقوات تأمين أكتوبر، والحماية المدنية، لضمان تنفيذ كافة القرارات بفرض الانضباط وإعادة المظهر الجمالي للمدينة.