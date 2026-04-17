الإسكان في أسبوع.. متابعة مكثفة للمشروعات وطرح أراضي جديدة وتسريع وتيرة التنفيذ بالمدن الجديد

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً بالفيديوجراف تضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 11/4/2026 وحتى يوم 16/4/2026.

https://youtu.be/1xwuBWDpSdQ?si=heEhv3ROALpIvtM1

ففي يوم 16/4/2026 ، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة وقرى مارينا، من بينها كمباوند “مزارين”، والحي اللاتيني، والأبراج الشاطئية، ومركز المؤتمرات والمعارض الدولي بالمدينة التراثية، إلى جانب عددٍ من المشروعات السكنية، وكذلك الممشى بمارينا 7 وأعمال التطوير بالقرى السياحية، وذلك من خلال نتائج الجولات التفقدية لمسؤولي الوزارة والتقارير الدورية الخاصة بتلك المشروعات.

وصرّحت المهندسة راندة المنشاوي بأن المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة وقرى مارينا تأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية وسياحية متكاملة، فضلًا عن تقديم تجارب ترفيهية متميزة، وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات التنفيذ من خلال تكثيف الجولات الميدانية، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وخروج المشروعات بأعلى مستوى من الجودة، وبما يعكس حجم التنمية الشاملة التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة ومنطقة مارينا، ويحقق بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان والزائرين.



كما أعلنت وزارة الإسكان، عن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحي السادس بمدينة بدر، يوم الإثنين الموافق 20/4/2026، وذلك للمواطنين الذين تم تخصيصها لهم بالقرعة العلنية بتاريخ 23/12/2025.

وفي يوم 15/4/2026، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، وتعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تضع تحسين جودة الحياة على رأس أولوياتها، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تسريع معدلات التنفيذ وضمان دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي سياق متواصل، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، إجراء القرعة العلنية الرابعة عشرة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات شرائح المساحات المحددة، والتي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك بمقر جهاز المدينة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، بما يحقق التوازن العمراني ويُسهم في توسيع فرص التملك أمام المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن دعم جهود التنمية العمرانية، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تنظيم الملكيات وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق المضافة لعدد من المدن الجديدة.



كما أكدت السيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن وحدة الرصد والمتابعة بالصندوق رصدت مؤخرًا تداول أخبار ومواد إعلامية متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بفتح باب الحجز لوحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وفي يوم 14/4/2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، سير العمل والموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات والتطوير بمدن "6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة"، إلى جانب نتائج حملات إزالة الإشغالات والتعديات، التي يجري تنفيذها في إطار مواصلة جهود الوزارة لتحقيق التنمية العمرانية بالمدن الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، وتكثيف العمالة والمعدات بمواقع العمل، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية، فضلًا عن التخطيط الجيد لمشروعات الخدمات والمرافق، وتعظيم الاستفادة من فرص الاستثمار المستقبلية.

وفي يوم 14/4/2026، أعلن قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من المحال التجارية والصيدليات والوحدات الإدارية والمهنية، إلى جانب ورش صناعية، للبيع من خلال مزادات علنية، وذلك بمدن: العاشر من رمضان، والسادات، والصالحية الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

وفي يوم 12/4/2026، أعلنت وزيرة الإسكان، عن أن المرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن" تتضمن طرح 3600 قطعة أرض بمواقع متميزة في 22 مدينة جديدة، مشيرة إلى أنه جارٍ استقبال التحويلات البنكية من المصريين المقيمين بالخارج لتسجيلها كأرصدة تمهيدًا للحجز في هذه المرحلة، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل.

وأضافت الوزيرة أن المدن التي يشملها الطرح هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

ثم تابعت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق بمدن القاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور، وأخميم الجديدة، وحدائق أكتوبر، وذلك في إطار رفع كفاءة البنية التحتية بالمدن الجديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية العمرانية.

وأكدت أهمية تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة المشروعات، خاصة أعمال الطرق والرصف، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الجودة بما يليق بالمدن الجديدة.

وفي يوم 11/4/2026 تابعت وزيرة الإسكان، الموقف التنفيذي وسير العمل بمشروعي «ديارنا» و«ظلال» بعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين من وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح الدخل.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن تقديم وحدات سكنية تليق بالمواطن المصري وتواكب خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف المدن الجديدة.



وتنفيذًا لتكليفات المهندسة راندة المنشاوي، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، قام وفد من مسؤولي الوزارة بجولة ميدانية موسعة لتفقد مشروع «نزهة التجمع الثالث» الجاري تنفيذه بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وضمان جودة الأعمال.