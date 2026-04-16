الإثنين المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بمدينة بدر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحي السادس بمدينة بدر، يوم الإثنين الموافق 20/4/2026، وذلك للمواطنين الذين تم تخصيصها لهم بالقرعة العلنية بتاريخ 23/12/2025.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق الاستفادة الفعلية من تلك الأراضي، هذا بجانب العمل على توفير مختلف الخدمات والمرافق اللازمة بالمناطق الجاري تسليمها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم تسليم القطع من (1 إلى 64) يوم الإثنين 20/4/2026، والقطع من (65 إلى 111) يوم الثلاثاء 21/4/2026، والقطع من (112 إلى 139) يوم الأربعاء 22/4/2026.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع من (140 إلى 164) يوم الإثنين 27/4/2026، والقطع من (165 إلى 189) يوم الثلاثاء 28/4/2026، والقطع من (190 إلى 214) يوم الأربعاء 29/4/2026، والقطع من (215 إلى 239) يوم الإثنين 4/5/2026، والقطع من (240 إلى 269) يوم الثلاثاء 5/5/2026، مضيفًا أنه تم تخصيص الفترة من الإثنين 11/5/2026 حتى الأربعاء 13/5/2026، لتسليم القطع للمتخلفين عن الاستلام في المواعيد السابقة.