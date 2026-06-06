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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

على مساحة 160 فدانًا وبتكلفة 44 مليون جنيه.. تفاصيل مشروع المدفن الصحي الآمن بالغردقة

تفاصيل مشروع المدفن الصحي الآمن بالغردقة لخدمة مدن البحر الأحمر
تفاصيل مشروع المدفن الصحي الآمن بالغردقة لخدمة مدن البحر الأحمر
ابراهيم جادالله

تواصل الدولة تنفيذ مشروعات تطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في مختلف المحافظات، ضمن خطة تستهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة التعامل مع المخلفات وفق أحدث المعايير الفنية. 

ويأتي مشروع المدفن الصحي الآمن بالغردقة كأحد المشروعات الحيوية التي تستهدف توفير بنية تحتية متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات، والحد من التأثيرات البيئية، إلى جانب دعم جهود التوسع في أنشطة التدوير والمعالجة بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.

المدفن الصحي الآمن بالغردقة وسفاجا

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، المدفن الصحي الآمن المخصص لخدمة مدينتي الغردقة وسفاجا، وذلك ضمن جولتهما الميدانية بالمحافظة لمتابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والوقوف على كفاءة البنية التحتية البيئية ومعدلات التشغيل.

تفاصيل مشروع المدفن الصحي الآمن بالغردقة لخدمة مدن البحر الأحمر

وجاءت الجولة لمتابعة الإجراءات الوقائية المتبعة داخل المدفن، والتأكد من تطبيق المعايير البيئية اللازمة لمنع أي ملوثات، إلى جانب بحث سبل الاستفادة المثلى من المساحة الجغرافية للموقع بما يتيح تقديم خدمات متكاملة لمدن المحافظة ضمن منظومة موحدة لإدارة المخلفات.

وشارك في الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، وياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة الغردقة.

يسهم في رفع كفاءة التشغيل

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن توجه محافظة البحر الأحمر نحو تجميع أنشطة التدوير والمعالجة والتخلص النهائي من المخلفات داخل موقع واحد يعد نموذجًا متطورًا للإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرة إلى أن هذا التوجه يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتقليل تكاليف النقل والتداول، فضلاً عن تعزيز الرقابة البيئية على مختلف مراحل المنظومة.

وأضافت أن الوزارة تدعم جهود المحافظة في تنفيذ هذا التوجه المستقبلي، بما يضمن الاستغلال الأمثل للبنية التحتية المتاحة ويعزز استدامة الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين والزائرين.

تفاصيل مشروع المدفن الصحي الآمن بالغردقة لخدمة مدن البحر الأحمر

مكونات المدفن الصحي

وخلال الجولة، اطلعت الوزيرة والمحافظ على مكونات المدفن الصحي التي تشمل خلايا للدفن الصحي الآمن، وبحيرات مخصصة لتجميع وتبخير سائل الرشيح، إلى جانب منظومة متكاملة من التجهيزات التشغيلية تضم غرف الأمن والمولدات الكهربائية ولوحات التوزيع الرئيسية وأعمدة الإنارة وخزانات المياه والوقود والمباني الإدارية ومغاسل السيارات، بالإضافة إلى شبكات تجميع سائل الرشيح والطرق الخدمية المحيطة بالموقع.

كما تابعا الموقف التشغيلي للمدفن الصحي بمدينة الغردقة، الذي يعد أحد أبرز مشروعات البنية التحتية البيئية بالمحافظة، حيث يمتد على مساحة تقدر بنحو 160 فدانًا، وتم تصميمه لاستيعاب احتياجات التوسع العمراني والسياحي على المدى الطويل، فيما بلغت التكلفة الاستثمارية المباشرة لإنشائه وتجهيزه نحو 44 مليون جنيه.

تفاصيل مشروع المدفن الصحي الآمن بالغردقة لخدمة مدن البحر الأحمر

تحسين كفاءة التشغيل

من جانبه، أوضح محافظ البحر الأحمر أن المحافظة بدأت اتخاذ الإجراءات التمهيدية لنقل مصنع تدوير المخلفات والمحطة الوسيطة من موقعيهما الحاليين إلى داخل نطاق المدفن الصحي، بهدف إنشاء مجمع مركزي متكامل لإدارة المخلفات بعيدًا عن الكتلة السكنية، بما يساهم في تقليل مراحل النقل وتحسين كفاءة التشغيل والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.

وأشار المحافظ إلى أن المخطط المستقبلي يتضمن إنشاء وحدات حديثة من الصوب الجافة لمعالجة المخلفات العضوية وبقايا الأطعمة وخفض نسبة الرطوبة بها، تمهيدًا لإعادة استخدامها في إنتاج الأسمدة، بما يدعم تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

تصميم المدفن يراعي استقبال المخلفات الناتجة

وأكد أن تصميم المدفن يراعي استقبال المخلفات الناتجة عن مختلف مدن المحافظة، بما في ذلك المدن الشمالية والجنوبية وعلى رأسها مدينة رأس غارب، مع استمرار أعمال المتابعة الدورية لضمان كفاءة أنظمة العزل والحفاظ على المظهر البيئي والحضاري لمدن البحر الأحمر.

ويضم المدفن حاليًا خليتين هندسيتين تم إنشاؤهما وفق أحدث المواصفات الفنية، حيث تستقبل الخلية الأولى مرفوضات مدينة الغردقة، بينما تخدم الخلية الثانية مدينة سفاجا، بما يعزز التكامل في إدارة المخلفات بين المدينتين.

تفاصيل مشروع المدفن الصحي الآمن بالغردقة لخدمة مدن البحر الأحمر

أنظمة عزل هندسية متطورة تمنع تسرب الملوثات

كما تعتمد منظومة التشغيل على أنظمة عزل هندسية متطورة تمنع تسرب أي ملوثات إلى التربة أو المياه الجوفية، بالإضافة إلى شبكات متخصصة لتجميع وتصريف غاز الميثان الناتج عن عمليات التحلل، بما يحقق أعلى مستويات الأمان البيئي ويحافظ على البيئة المحيطة.

وفي ختام الجولة، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنقل المنشآت الوسيطة وتنفيذ مشروعات التجفيف والمعالجة العضوية المستهدفة، مؤكدة أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة مشروعات البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة لضمان تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

المدفن الصحي الآمن بالغردقة المدفن الصحي منال عوض وزيرة التنمية المحلية منظومة إدارة المخلفات مشروع المدفن الصحي الآمن بالغردقة

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