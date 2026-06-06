انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 دون تسريبات.. وكيل الأزهر يتفقد اللجان ويوجه بتوفير المياه والمراوح للطلاب وسط متابعة ميدانية وإلكترونية مشددة وآراء متباينة حول مستوى امتحاني القرآن والحديث

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 وسط إجراءات مشددة ومتابعة ميدانية

وكيل الأزهر يتفقد لجان الثانوية الأزهرية ويوجه بتوفير المياه والمراوح للطلاب

لا تسريبات في أول أيام الثانوية الأزهرية.. وارتياح نسبي لامتحاني القرآن والحديث

الأزهر يطمئن على انتظام الامتحانات: متابعة إلكترونية وميدانية على مدار الساعة

طلاب الثانوية الأزهرية: امتحان القرآن في مستوى الطالب المتوسط ويحتاج تركيزًا

مواجهة حرارة الطقس داخل اللجان بإجراءات عاجلة لتوفير الأجواء المناسبة

غرفة العمليات المركزية تتابع امتحانات الثانوية الأزهرية لحظة بلحظة



انطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وفي إطار المتابعة الميدانية، تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع فتيات مدينة نصر النموذجي ومعهد حلمية الزيتون (بنين)، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وخلال جولته، حرص الشيخ أيمن عبد الغني على الحديث مع الطلاب والطالبات وتقديم الدعم المعنوي لهم، مؤكدًا أهمية الاجتهاد والصبر والالتزام بالتعليمات، وبذل أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق التفوق والنجاح، مشيرًا إلى أن الأزهر يثق في أبنائه ويحرص على تهيئة الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.

كما وجّه الشيخ أيمن عبد الغني بتوفير المياه الباردة داخل اللجان، والتأكد من كفاءة المراوح ووسائل التهوية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، بما يضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء من الراحة والطمأنينة.

كما أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة تفقدية لأول امتحانات نهاية العام في معهد فتيات القدس بالهرم.

وقال أحمد الشرقاوي، في فيديو خاص لصدى البلد، إنه تم الاستعداد جيدا لامتحانات الثانوية الأزهرية من الناحية الفنية والإدارية وكل ما يتعلق بالعملية الامتحانية.

وتابع: كما تم تأمين مراكز الأسئلة على مستوى الجمهورية، ونتابع لحظة بلحظة العملية الامتحانية، مشددا على الطلاب والطالبات بالإلتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بالامتحانات ولا نضع أنفسنا في موضع ريبة أو شك.

وكيل الأزهر: لم نرصد أي تسريبات

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، عدم رصد أي حالات تسريب في أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم، السبت، والتي عقدت في مادتي القرآن والحديث.

وتفقد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع فتيات مدينة نصر النموذجي ومعهد حلمية الزيتون (بنين)، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

آراء طالبات الثانوية الأزهرية في امتحان القرآن

استطلع موقع صدى البلد، آراء عدد من طالبات الثانوية الأزهرية، في امتحان القرآن الكريم، الذي انتهى منذ قليل في اللجنة الصباحية من أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية.

وتفاوتت آراء طالبات الثانوية الأزهرية في مستوى اسئلة امتحان القرآن الكريم، حيث قالت الطالبات إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط واللي حافظ المقرر بس اللي هينجح واللي مش حافظ مش هينجح.

وقالت أخريات: إن الامتحان كان كويس وتمت الإجابة الحمدلله، لكن الأسئلة كانت كثيرة من المقرر القديم.

الامتحان تضمن جزئيات تحتاج لتركيز عال

كما تباينت آراء طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء حول مستوى امتحان مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وانقسمت ردود الأفعال بين ارتياح للسهولة النسبية للأسئلة، وشكاوى من بعض النقاط الدقيقة.

وقال الطالب أحمد محمود، طالب بمعد طور سيناء، إن الأسئلة جاءت مباشرة وواضحة وفي مستوى جميع الطالب.

وأكد الطالب إبراهيم مدحت، أن الامتحان تضمن جزئيات بسيطة تحتاج إلى تركيز عالي.

وأوضحت الطالبة منة أحمد، أن الأسئلة تنوعت لتشمل مواضع مختلفة من المنهج، مما أدى إلى اختلاف تقييم كل طالب حسب وإلمامه بالمنهج.

وأكد الدكتور مصطفى نجيب، مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة، لم تتلق أي شكاوى، ولم يجري رصد أي تجاوزات سواء من قبل الطلاب أو المراقبين.

متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية ميدانيًّا وإلكترونيًّا

وتابع الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في أول أيامها من داخل غرفة المراقبة المركزية بالقطاع، في الفترة الثانية في مادة الحديث، للاطمئنان على انتظام اللجان بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من تطبيق التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات بدقة.

واطمأن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، من خلال المتابعة المباشرة والتواصل مع المناطق الأزهرية، على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المواعيد المحددة، وانتظام دخول الطلاب إلى مقار الامتحانات، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي أن غرفة المراقبة المركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع اللجان، ورصد أي ملاحظات أو مشكلات قد تطرأ والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانضباط.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن القطاع يواصل متابعة أعمال الامتحانات ميدانيًّا وإلكترونيًّا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر، بضرورة توفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب، وضمان انتظام العملية الامتحانية على مستوى الجمهورية.

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

وتفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتظام سير العمل بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمعهد الصفوة النموذجي التابع لمنطقة الشرقية الأزهرية بحضور الدكتور السيد الجندي رئيس منطقة الشرقية الأزهرية.

حرص محافظ الشرقية علي تفقد عدداً من لجان المعهد والذي يضم (١٦) لجنة فرعية، بإجمالي (٢٥٣) طالباً لتأدية أولي امتحانات الشهادة الثانوية في مادتي القرآن والحديث، لمتابعه آليات سير الامتحان داخل اللجان، ومستوى الانضباط والالتزام بالتعليمات المنظمة، فضلاً عن الاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بما يضمن سلامة جميع المشاركين في المنظومة الامتحانية.

اطمأن المحافظ من أبنائه الطلاب مباشرةً على توافر كافة احتياجاتهم، والتأكد من تهيئة المناخ الهادئ الذي يساعدهم على التركيز موجها القائمين على اللجان بضرورة تذليل أي عقبات وتوفير سبل الراحة التامة من إضاءة وتهوية جيدة، محفزاً الطلاب على بذل أقصى درجات الجهد والتركيز لحصد المراكز المتقدمة ليكونوا واجهة مشرفة لمحافظتهم وللأزهر الشريف.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية، تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، بمشاركة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة في أعمال الملاحظة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان حسن سير العملية الامتحانية.