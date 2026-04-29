اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة
«كابتني وكابتنا كلنا بنحبك».. نجم الأهلي السابق يُدافع عن محمود الخطيب
رحل بسبب عدم التقدير .. محسن صالح يكشف كواليس مفاوضات تجديد عقد رامي ربيعة|فيديو
إبراهيم فايق يكشف كواليس أزمة الأهلي مع «توروب» والشرط الجزائي
أحمد أسامة: ملف التعاقدات دمَّر موسم الأهلي بالكامل
محاولة محفوفة بالمخاطر .. وول ستريت جورنال: ترامب يطلب من مساعديه الاستعداد لحصار مطوّل على إيران
الزمالك يُحدّد موعد السفر إلى الجزائر لمُواجهة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية
«شبانة» مُتعجبًا: عاملين لجنة إنقاذ في الأهلي .. هتنقذوه من إيه؟!
يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا
وعكة صحية مُفاجئة تُدخل النجم التركي أوكتاي تشوبوك إلى العناية المركزة وسط قلق واسع
حرب إيران تزلزل البيت الأبيض.. شعبية ترامب في أدنى مستوياتها بسبب غلاء المعيشة | تفاصيل
تفاصيل تواصل الزمالك مع «مودي ناصر» لضمه في الصيف حال رفع إيقاف القيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رحل بسبب عدم التقدير .. محسن صالح يكشف كواليس مفاوضات تجديد عقد رامي ربيعة|فيديو

رامى ربيعة
رامى ربيعة
محمد بدران

اكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة مدافع الفريق السابق قدّم الكثير للنادي الأهلي وكان لاعبًا أساسيًا على مدار سنوات طويلة، وكان يرغب في تجديد عقده مع النادي.

وأوضح محسن صالح في تصريحات إعلامية "أن رامى ربيعة كان يرغب في الحصول على تقدير مالي أكبر، خاصة في ظل وجود لاعبين آخرين داخل الفريق يتقاضون رواتب أعلى منه، مضيفًا أن اللاعب كان يرى أنه “ابن النادي” وشارك لسنوات طويلة، متسائلًا عن سبب حصول لاعبين من خارج النادي على رواتب أكبر منه.

وأشار إلى أن وجهة نظر اللاعب كان لها قدر من المنطق، لكن الفارق في الأرقام كان كبيرًا، موضحًا: “أنا لما أجي من برة وأقول عايز 50 غير لما أكون جوا النادي وباخد 10 وأقول عايز 50”.

وأضاف أن هناك “حلقة مفقودة” في منظومة التعاقدات داخل الكرة المصرية، مؤكدًا أن إدارة العقود في مصر لم تكن تُدار بهذا الشكل من قبل، وأن ما حدث هو التعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة غير متوقعة، وعندما يأتي وقت التجديد يطلب اللاعب زيادة تتراوح بين 20 و30% وليس مضاعفة الرقم بشكل كبير.

وتابع أن ربيعة كان مصممًا على الاحتراف، وكان يمتلك عرضًا جيدًا، مؤكدًا أنه اتخذ قراره بالرحيل بعدما شعر بعدم حصوله على التقدير المطلوب، قائلاً: “أنا مش مع الرجوع للماضي، صفحة واتقفلت”، مشيرًا إلى أنه تألق بعد انتقاله إلى نادي العين ويحصل على مقابل مادي جيد، وأن تفكيره أصبح احترافيًا خارج مصر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه إذا عاد ربيعة إلى الأهلي فسيخضع لنظام التقييم مثل أي لاعب، موضحًا: “هو ممكن يقول أنا ربيعة ومش محتاج تقييم، لكن ده مش موجود في النادي الأهلي، فيه أسعار ولاعبين، وفي لاعيبة بتاخد فري غير اللي بيتدفع فيها فلوس، واللاعيبة مش دايمًا بتفكر في النقطة دي”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

جنيهات ذهب

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

اثنتان من الضحايا

حزن بأنحاء الجيزة.. ارتفاع عدد ضحايا دهس دائري الوراق لـ5 متوفين.. صور

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

حملة ليلية مُكبّرة لإزالة الإشغالات بمنطقة «غرب المطار» في أكتوبر الجديدة | صور

خلال الحملة

حماية المستهلك يضبط 13 قضية تلاعب بالأسعار وسلعا منتهية الصلاحية

أمين "الاتحاد العربي للتأمين"

الاتحاد العربي للتأمين: حجم الأقساط بالمنطقة تخطى 57 مليار دولار خلال العام الماضي

بالصور

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس

لعلاج الانتفاخ .. فوائد تناول بذور الحلبة مع زيت الزيتون

فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم

ألم المرارة في الجسم .. أماكن غير البطن قد يحدث فيها

ألم المرارة
ألم المرارة
ألم المرارة

أعراض الاكتئاب .. 7 علامات تحذيرية تدل على معاناتك من اضطراب نفسي

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

فيديو

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد