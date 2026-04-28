محسن صالح يطالب بثورة داخل الأهلي: بيع النجوم والتحقيق في الصفقات

يارا أمين

طالب محسن صالح بإجراء تغييرات جذرية داخل النادي الأهلي، مؤكدًا ضرورة إعادة هيكلة المنظومة بالكامل بعد تراجع النتائج.

وقال: “لو العلاج يتطلب بيع بعض النجوم اللي ما قدموش المستوى المطلوب، مفيش مشكلة، لازم نجيب لاعبين أفضل”، مشددًا على ضرورة تغيير سياسة التعاقدات.

وأضاف: “لازم نعرف مين اللي جاب الصفقات دي؟ ومين اللي عمل العقود؟ لازم يكون فيه تحقيق، ونحدد المسؤوليات”.

وفيما يخص الجهاز الفني، أوضح أن إقالة المدرب في الوقت الحالي قد لا تكون الحل الأمثل، قائلًا: “خليه يكمل التلات ماتشات، مع تقليل اختصاصاته، وإعطاء دور أكبر للمساعد المصري في إدارة المباريات”.

كما شدد على ضرورة تغيير منظومة “السكاوتنج”، مؤكدًا: “لازم تتغير بالكامل، سواء بالإقالة أو الاستقالة”.

واختتم تصريحاته بالدعوة لتشكيل لجنة فنية من خبراء، لوضع خطة واضحة لإعادة بناء الفريق في الموسم المقبل.

