أحمد غانم سلطان: الأهلي هياخد الدوري «في الجنة»

أكد أحمد غانم سلطان نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك سيتوج ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال غانم سلطان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: أنا مش تامر حسني عشان أروح أقعد وقول أنا رايح وبتاع ماتشات، انا لو روحت اتفرج ع الزمالك هروح مع الجماهير مش هقعد.

وأضاف: اللي راحوا الماتشات الأخيرة ٤ أو ٥ بس اللي رموز والباقي كله فيه ناس تستحق تكون رمز في الزمالك وناس لا.

وتابع: فيه ناس جوه مجلس الزمالك بياخدوا اللقطة، ممدوح عباس حسن شحاته شيكابالا دول رموز، والأهلي هياخد الدوري في الجنة.