ترامب: هزمنا إيران عسكريًا.. والملك تشارلز يُوافقنا الرأي بشأن عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن الملك تشارلز يوافقه الرأي بشأن ضرورة عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية.

وتطرق الرئيس دونالد ترامب لفترة وجيزة إلى السياسة، مشيرًا إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران التي أصبحت مصدر توتر بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال ترامب: "نحن نقوم ببعض الأعمال في الشرق الأوسط حاليًا، ونحقق نتائج جيدة جدًا"، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأكد ترامب مجددًا أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدًا لإيران بامتلاك سلاح نووي، وادعى أن تشارلز يوافقه الرأي.

وأضاف: "لقد هزمنا هذا الخصم عسكريًا، ولن نسمح له أبدًا - تشارلز يوافقني الرأي أكثر مني - لن نسمح له أبدًا بامتلاك سلاح نووي".