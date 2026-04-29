يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

عبر يخت فاخر يملكه أحد أبرز حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مضيق هرمز، في حين لا يزال هذا الممر المائي الحيوي مغلقًا فعليًا أمام السفن التجارية.

تمكن اليخت "نورد"، وهو يخت فاخر متعدد الطوابق يبلغ طوله 465 قدمًا وتبلغ قيمته أكثر من 500 مليون دولار، ويرتبط برجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف، من عبور المضيق بعد خضوعه للصيانة في دبي، وذلك بعد عدم اعتراض إيران أو الولايات المتحدة، وفقًا لمصدر مقرب من الملياردير أمس الثلاثاء.

غادر اليخت، الذي يرفع العلم الروسي، دبي يوم الجمعة وعبر المضيق يوم السبت، ليصبح بذلك أحد السفن الخاصة القليلة التي نجحت في عبوره منذ بدء الحرب في إيران.

وصل اليخت إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان، صباح يوم الأحد، بحسب بيانات منصة "مارين ترافيك".

أفاد مصدر لوكالة رويترز: "لم تتدخل إيران في حركة اليخت، كونه سفينة مدنية تابعة لدولة صديقة تقوم بعبور سلمي. كما لم يثر الجانب الأمريكي أي تساؤلات بشأن حركة اليخت، إذ لم يرسو في موانئ إيرانية ولا تربطه أي صلة بإيران".

وقد أغلقت إيران مضيق ملقا، بينما تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا مستمرًا عليه.

لم تتمكن سوى حفنة من السفن، معظمها سفن تجارية، من عبور المضيق، وهو الممر المائي الحيوي في الخليج العربي الذي يمر عبره عادةً خُمس سفن النفط والغاز الطبيعي في العالم.

ويمثل هذا جزءًا ضئيلاً من متوسط ​​الرحلات التي كانت تُجرى عبر المضيق قبل بدء الحرب في 28 فبراير، والتي تراوحت بين 125 و140 رحلة.

ويُقدر صافي ثروة مورداشوف، البالغ من العمر 60 عامًا، الرئيس التنفيذي لشركة سيفيرستال، أكبر شركة للصلب والتعدين في روسيا، بنحو 37 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس.

تضمّ اليخت "نورد"، أحد أغلى اليخوت الفاخرة في العالم، مهبطين للطائرات المروحية، وصالات جلوس فاخرة، وحوض سباحة بطول 80 قدمًا في مؤخرته.

كما يضمّ اليخت صالة رياضية، وسينما، وجاكوزي، ويحمل غواصة ومركبات أخرى أصغر حجمًا.

يتسع اليخت لـ 36 ضيفًا و42 من أفراد الطاقم.

لا يُذكر اسم مورداشوف كمالك رسمي لليخت "نورد"، لكن تشير السجلات إلى أنه سُجّل باسم شركة تملكها زوجته عام 2022.

يواجه مورداشوف، الداعم القوي للرئيس الروسي، عقوبات غربية بسبب تمويله للحرب في أوكرانيا.

في مارس 2022، في الأيام الأولى للحرب، قامت الشرطة الإيطالية باحتجاز أحد قوارب مورداشوف الصغيرة، وهو "ليدي إم" الذي يبلغ طوله 215 قدمًا، في ميناء إمبيريا.