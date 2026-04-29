سفارة اليونان بالقاهرة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية | صور

احتفلت سفارة اليونان بالقاهرة بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، من خلال المشاركة في فعالية كبرى لإحياء ذكرى تأسيس المدينة على يد الإسكندر الأكبر عام 331 قبل الميلاد.

وقالت سفارة اليونان في بيان لها إن الاحتفالات أُقيمت تحت رعاية محافظة الإسكندرية، وبمشاركة مكتبة الإسكندرية، والسفارة اليونانية في القاهرة، وبالتعاون مع عدد من الجهات، من بينها جمعية الآثار بالإسكندرية، والقنصلية العامة لليونان بالمدينة، والمعهد اليوناني لبحوث الحضارة السكندرية، والجالية اليونانية بالإسكندرية.

وشهدت الفعالية حضور كل من الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أيمن عطية محافظ الإسكندرية، إلى جانب سفير اليونان بالقاهرة نيكولاوس باباجيورجيو، وعدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية.

وسلطت الاحتفالية الضوء على الإرث التاريخي العريق لمدينة الإسكندرية، باعتباره تراثًا مشتركًا بين مصر واليونان، كما أبرزت دور المدينة كرمز دائم للتفاعل الحضاري والإبداعي في منطقة البحر المتوسط، وانعكاس التاريخ اليوناني على هويتها المعاصرة النابضة بالحياة.

ومن أبرز الفعاليات افتتاح معرض بعنوان «20 عامًا من الحفائر في حدائق الشلالات (2006–2026)» داخل مكتبة الإسكندرية، والذي يستعرض نتائج أعمال تنقيب استمرت عقدين، بإشراف عالمة الآثار كاليوبى باباكوستا، مديرة المعهد اليوناني لبحوث الحضارة السكندرية، حيث يضم المعرض مجموعة من المكتشفات الأثرية التي تعكس عمق وتنوع تاريخ المدينة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار تعزيز الروابط الثقافية والتاريخية بين مصر واليونان، وإبراز مكانة الإسكندرية كواحدة من أهم المدن الحضارية في العالم.