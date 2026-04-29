بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
انسحاب الإمارات من «أوبك+».. زلزال جديد يُعيد رسم خريطة سوق النفط العالمي وتوازنات الإنتاج
تهديد حياة ترامب .. مدير «التحقيقات الفيدرالي» السابق مُهدّد بالاعتقال بسبب صورة
«الغندور»: ياسين منصور يتعهّد بتحمّل الشرط الجزائي لـ «توروب» فور رحيله
طائرة خاصة ويخوت.. نجل دبلوماسي إيراني سابق يستعرض حياة البذخ وسط معاناة اقتصادية للشعب | شاهد
«هات جوزيه جوميز وشوف هيعمل إيه» .. «شبانة» يُهاجم رئيس شركة الكرة بالأهلي ويُشكّك في تصريحاته
ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
لمدة 5 ساعات .. فصل الكهرباء عن عدد من قرى بالرياض في كفر الشيخ اليوم
دعاء الفرج وفك الكرب مكتوب.. أفضل أدعية لتيسير الأمور وزوال الهم بعد صلاة الفجر
سفارة اليونان بالقاهرة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية | صور
أعراض الاكتئاب .. 7 علامات تحذيرية تدل على معاناتك من اضطراب نفسي
تهديد حياة ترامب .. مدير «التحقيقات الفيدرالي» السابق مُهدّد بالاعتقال بسبب صورة

جيمس كومي وترامب
جيمس كومي وترامب
ناصر السيد

كشفت وسائل إعلام أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي السابق جيمس كومي بتهمة "التهديد" المزعوم ضد الرئيس دونالد ترامب، وعلق كومي على هذا الأمر قائلا : "ما زلت بريئًا.. ما زلت غير خائف.. وما زلت أؤمن باستقلال القضاء الفيدرالي، فلنبدأ إذن".

وتمثل هذه القضية الجديدة محاولة متجددة لتلبية مطالب ترامب بالتحقيق مع خصومه، بمن فيهم كومي، الذي يعتبره قائدًا رئيسيًا في ما يراه محاولة "لتسليح" النظام القضائي ضده، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ويأتي ذلك أيضًا بعد أقل من شهر من إقالة ترامب للمدعية العامة بام بوندي. وكان ترامب قد اشتكى لأسابيع من أن بوندي لم تكن حازمة بما يكفي في تنفيذ أجندته.

يتولى تود بلانش، كبير مساعدي بوندي والمحامي الشخصي السابق لترامب، قيادة القسم حاليًا، وقد سارع إلى اتخاذ إجراءات بشأن القضايا التي طالب بها الرئيس علنًا.

وقال بلانش في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "مع أن هذه القضية فريدة من نوعها، وهذه لائحة الاتهام لافتة للنظر بسبب اسم المتهم، إلا أن سلوكه المزعوم هو من النوع الذي لن نتسامح معه أبدًا وسنحقق فيه دائمًا".

وتتمحور لائحة الاتهام الصادرة يوم الثلاثاء حول صورة نشرها كومي على وسائل التواصل الاجتماعي في مايو الماضي، تُظهر أصدافًا على شاطئ البحر تُشكّل الرقم "86 47". وكتب في التعليق: "تشكيلة أصداف رائعة على شاطئي".

وبعد نشره الصورة مباشرة، شنّ الجمهوريون ومسؤولو الإدارة هجومًا لاذعًا على كومي لما وصفوه بأنه تهديد بالقتل.

وعند استخدام الرقم 86 في اللغة العامية، فإنه قد يُشير إلى التخلص من شيء ما أو رميه. وترامب هو الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة.

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي آنذاك، كريستي نويم، أن جهاز الخدمة السرية سيُجري تحقيقًا مع كومي بشأن ما وصفته بدعوة "لاغتيال" ترامب. وخضع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق لمقابلة مطولة مع عملاء في واشنطن العاصمة - وهي خطوة غير معتادة من جانب الجهاز بشأن تهديد غير محدد - وأفاد المحققون بأنه شاهد أصدافًا على شاطئ في ولاية كارولاينا الشمالية.

تشير سجلات المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق كومي، لكن هذا لا يعني بالضرورة قرب الاعتقال. كما يُحتمل أن يُسمح لكومي بتسليم نفسه.

وقد وضعت سوابق المحكمة العليا معايير صارمة للإدانة في قضايا التهديد من هذا النوع، وكان المدعون العامون السابقون وخبراء التعديل الأول للدستور الأمريكي على حد سواء متشككين للغاية في نجاح هذه المحاكمة الجديدة.

وقال يوجين فولك، الباحث البارز في معهد هوفر بجامعة ستانفورد والمتخصص في قانون التعديل الأول للدستور، لشبكة CNN: "لن تُسفر هذه القضية عن شيء. من الواضح أن هذا ليس تهديدًا يُعاقب عليه القانون".

من المرجح أن تكون القضية صعبة على المدعين العامين، إذ تتطلب التهم إثبات أن كومي وجّه "عن علم وعمد" تهديدًا "بقتل" الرئيس.

لكن كومي حذف المنشور في اليوم نفسه، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه افترض أن القذائف تمثل "رسالة سياسية" لكنه "لم يدرك أن البعض يربط هذه الأرقام بالعنف".

وكتب: "لم يخطر ببالي ذلك أبدًا، لكني أعارض العنف بكل أشكاله، لذا حذفت المنشور".

وتُعدّ هذه القضية ضد كومي المحاولة الثانية لوزارة العدل الأمريكية في عهد ترامب لإدانة المدير السابق، الذي أصبح من أشد منتقدي الرئيس بعد إقالته من قبل ترامب عام 2017 على خلفية التحقيق في التدخل الروسي.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وجّهت وزارة العدل أولى التهم ضد كومي، متهمةً إياه بالكذب على الكونجرس بشأن تسريبات للصحافة. ​​وقد أسقط قاضٍ فيدرالي القضية في أواخر العام الماضي، بعد أن وجد أن تعيين المدعي العام الأمريكي المؤقت للمنطقة الشرقية من فرجينيا كان غير قانوني، إذ تجاوز موافقة مجلس الشيوخ.

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث|وجارتهم:رحيل شقيقين وخالتهما جعل صدمة كبيرة بالحي

فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث| وجارتهم: رحيل شقيقين وخالتهما أحدث صدمة كبيرة بالحي

أمام مجلس الأمن.. مندوب مصر : وحدة الأراضي الفلسطينية خطوة أساسية نحو استئناف مسار الحل السياسي

كيم جونغ أون يشيد بجنود كوريين شماليين انتحروا في معارك كورسك ويصفهم بـ“الأبطال”

ممازحا ملك بريطانيا.. ترامب: أمي كانت معجبة بك

ألم المرارة في الجسم .. أماكن غير البطن قد يحدث فيها

ألم المرارة
ألم المرارة
ألم المرارة

أعراض الاكتئاب .. 7 علامات تحذيرية تدل على معاناتك من اضطراب نفسي

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

أطعمة غنية بالبروتين لبناء العضلات وخسارة الوزن .. بخلاف الدواجن

أفضل أطعمة غنية بالبروتين
أفضل أطعمة غنية بالبروتين
أفضل أطعمة غنية بالبروتين

3 طرق سهلة لمنع الموز من الاسمرار سريعًا .. أسرار بسيطة للحفاظ عليه طازجًا لأيام

لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

